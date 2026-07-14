La ilegalidad nos esta cobrando un precio alto: Secretaría de Salud sobre muerte de Adriana Manotas

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo habló Kattya Baquero, directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, quien se refirió a la muerte de Adriana Manotas como consecuencia de una cirugía estética realizada en un centro estético clandestino en la localidad de Puente Aranda. La alta funcionaria aseguró que la ilegalidad día tras día esta cobrando vidas.

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“Es un hecho muy lamentable que nos ocurrió el viernes pasado, que afecta a toda la comunidad del Distrito de Bogotá, porque continúan apareciendo estos lugares clandestinos, ofreciendo estos procedimientos de manera irregular, de manera ilegal, lo cual día a día demuestra que pone en riesgo la vida de las personas (…) La ilegalidad nos está cobrando un precio muy alto en la vida de nuestras mujeres. Entonces, importante este llamado a toda la comunidad”, dijo Baquero.

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Así mismo, aseguró que las autoridades han intensificado las acciones para lograr detener estas prácticas ilegales.

“Las acciones se han incrementado, se ha se ha hecho una articulación con la Policía, el CTI, la Fiscalía, las alcaldías locales, la Secretaría de Salud, obviamente, pero como tú tú y todos lo saben, la ilegalidad está a puerta cerrada. La ilegalidad no tiene un aviso gigante diciendo, aquí hacemos esto detrás de la puerta es que le ofrecen estos procedimientos mágicos a las personas”, agregó.

La importancia de la denuncia como mecanismo de control

Ante estos casos, la Secretaría de Salud ha habilitado canales de denuncia 24 horas.

“Tenemos la línea telefónica, 6013649550, opción 1. Allí han incrementado esas quejas, esas denuncias, y, a partir de ella, hemos nosotros fortalecido nuestro nivel de inspección, vigilancia y control a esa ilegalidad”, añadió.

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Y agregó, “la Secretaría de Salud realiza todos procedimientos de inspección, vigilancia y control. Reitero, a lo legal, pero lo que está a puerta cerrada es lo que la comunidad, los ciudadanos tienen que informarnos para poder nosotros, en articulación con las otras entidades, llegar a ello. Porque recuerde que para acceder a un establecimiento tenemos también, pues, que tener una orden, entonces, no podríamos ingresar solitos”.