“Es volumen de plata en efectivo no es normal”: gerente Metro sobre presunta corrupción

La segunda línea del metro de Bogotá tendrá 10 estaciones subterráneas, ¿cuál será su ubicación? Crédito: YouTube Metro de Bogotá/Grok

Bogotá D.C

Tras los presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado entre directivos de subcontratistas de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Empresa Metro radicó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos.

El gerente de la entidad, Leónidas Narváez, se pronunció al respecto, rechazando estos hechos que causan dudas y que podrían manchar el proyecto de movilidad más importante del país.

“No nos habían llamado y ahí hay que actuar en distintos frentes. Uno que es el de la Fiscalía sobre el cual ya tomamos las acciones. Y el otro que es dentro del contrato de concesión, en el que se manejan recursos públicos de la Banca Multilateral, en el que tenemos que cumplir con requisitos de transparencia”, señaló Narváez.

Para el funcionario, “no es normal” que haya 60 millones de pesos en efectivo en una bolsa y que hayan sido entregados de esa forma porque hay unos proceso que se debe seguir.

El dinero debió ser consignado en el sistema bancario para que quede una trazabilidad adecuada y detallada de las razones por las que se hace un pago.

“Ahí es donde tenemos que actuar para verificar si dentro de las normas del contrato, tenemos un cumplimiento o incumplimiento de las normas contractuales”, aseguró el gerente.

Narváez precisó que este hecho ocurrió en el mes de abril. Por lo que no ha tenido ninguna influencia en el avance de las obras que registran un 80% de ejecución.