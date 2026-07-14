Corcho explicó cómo funcionaría ‘gabinete en la sombra’: haría “seguimiento a fondo” a ministerios

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Carolina Corcho, senadora electa por el Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la propuesta de crear un ‘gabinete en la sombra’ para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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“Esas son estrategias que han utilizado partidos de oposición en otras partes del mundo, en Europa, en el cual se escoge un equipo que hace un seguimiento técnico a cada uno de los ministerios y carteras para poder hacer unos debates acertados sobre cada uno de los temas", dijo.

Señaló que en Colombia no se ha conocido una dinámica como la del ‘gabinete en la sombra’, por lo que se está discutiendo la mejor manera en que lo puedan implementar.

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Según la exministra de Salud, se trata de una figura de seguimiento de la política pública para hacer una crítica y un diálogo a fondo en el país sobre los ministerios, en este caso del gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Pacto Histórico conformará el ‘gabinete en la sombra’ o habrá más partidos políticos?

Explicó que ese punto aún está en discusión y anunció que habrá un seminario de trabajo sobre la agenda legislativa en el que se buscará precisar ese punto.

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“En principio se ha propuesto para el Pacto Histórico, pero podría también ser una propuesta para la Alianza por la Vida que esperamos precisar en el seminario que tenemos pendiente de la bancada”, afirmó.

¿Roy Barreras como jefe del Pacto Histórico?

“Eso no se ha discutido en el Pacto Histórico, no se ha puesto sobre la mesa”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Carolina Corcho aquí: