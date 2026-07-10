Otra mujer murió tras practicarse procedimiento estético en un lugar clandestino en Bogotá

En el barrio Muzú de la localidad de la Puente Aranda en Bogotá, una mujer de 52 años falleció como consecuencia de un mal procedimiento estético realizado en un lugar clandestino en esta parte de la ciudad.

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, la mujer fue trasladada hasta la Clínica de la Cruz Roja donde fue atendida por el personal médico. Sin embargo, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Ante la situación, uniformados de la Policía Metropolitana atendieron el llamado sobre las 3:25 de la tarde de este viernes, 10 julio, para que atendieran la situación.

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