Derrumbe en zona rural de Bogotá que conecta con La Calera: 20 familias incomunicadas

Este lunes 3 de agosto comenzarán los trabajos de remoción de masa en el derrumbe que se presentó a mediados de julio en el sector de El Verjón, en la localidad de Chapinero.

Desde el pasado 15 de julio, se registró el primer movimiento de masa que afectó la vía que comunica este sector con el municipio de La Calera, dejando aisladas a al menos 20 familias de esa zona.

Las autoridades distritales, entre esas; el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la alcaldesa local de Chapinero, Catherine Chávez, y la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial; estuvieron en el punto de la emergencia para iniciar el plan de intervención para recuperar la movilidad y garantizar un paso seguro.

En total, los trabajos podrían tomar hasta 3 semanas para rehabilitar el tráfico vehicular.

El Distrito le ha pedido a la Alcaldía de La Calera disponer de un predio para la disposición temporal del material que se va a retirar, ya que es una zona protegida, y de una maquinaria tipo retro de oruga. Sin embargo, la alcaldía municipal confirmó a Caracol Radio que no poseen estos recursos.