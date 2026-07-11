Investigan muerte de mujer tras presunta cirugía en clínica clandestina de Puente Aranda, Bogotá

Colombia

Las autoridades investigan la muerte de Adriana Manotas, quien, según la información preliminar, habría sido sometida a un procedimiento quirúrgico en un establecimiento clandestino ubicado en el barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Aunque la mujer falleció en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, las primeras versiones indican que ingresó en estado crítico tres días después de la intervención y que la causa preliminar de su muerte sería un paro cardíaco.

Galán confirma investigación

Tras conocerse el caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades.

“Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda”, manifestó el mandatario.

Además, señaló que instruyó a las entidades distritales para brindar el apoyo necesario durante las investigaciones. “El CTI de la Fiscalía y la Policía están al frente de la investigación, y les he dado la instrucción a las entidades distritales de apoyar en todo lo que sea necesario para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, afirmó.

Llamado a denunciar clínicas ilegales

El alcalde también aseguró que la Administración Distrital ha reforzado los operativos contra establecimientos clandestinos donde se realizan procedimientos médicos y estéticos sin autorización.

“Desde la Alcaldía hemos reforzado los operativos contra clínicas y lugares clandestinos. Tenemos que hacer más, sin duda, pero también necesitamos su ayuda. Denuncien este tipo de lugares si conocen alguno. Ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría Distrital de Salud”, concluyó.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar las condiciones en las que se realizó el procedimiento y establecer la responsabilidad de quienes operaban el establecimiento.