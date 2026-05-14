“Voy vomitando, ayuda”: los últimos chats de Yulixa Toloza, antes de su desaparición en Bogotá

Amigos y allegados siguen buscando a Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un lugar llamado Beauty Láser M. L., ubicado en Venecia. Después de la cirugía, la mujer desapareció en extrañas circunstancias.

Caracol Radio conoció los últimos chats que tuvo con Yuri Mora, una de sus amigas. Aunque los mensajes salieron desde el celular de Yulixa, sus allegados dudan si fue realmente ella quien los escribió, pues algunos de ellos carecen de coherencia.

Sobre las 8:54 p.m. del miércoles 13 de mayo, desde el celular de Yulixa salen los siguientes mensajes: “voy casa, tengo sueño”. Estos mensajes salieron del teléfono, luego de que su amiga le insistiera en que contestara el teléfono para saber de su estado de salud.

Casi media hora después, a las 9:28 p.m., salen nuevos mensajes: “Voy vomitando, señor me lleva al hospital”. Luego escribe: “ayuda, voy sin batería”. Media hora después, a las 9:50 p.m., sale del teléfono un mensaje en el que asegura que va camino al Hospital de Meissen.

Después de eso, el teléfono de Yulixa parece quedarse sin señal, debido a que los mensajes que envió Yuri a Yulixa no volvieron a llegar. Esos fueron los últimos chats que salieron desde el celular. Las autoridades siguen buscando a la mujer de 52 años. Sin embargo, todo parece indicar que la mujer salió de la clínica en horas de la noche, con ayuda de otras personas.