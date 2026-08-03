Así fueron rescatadas dos colombianas de una red de trata de personas en México

La reacción de la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad fue determinante para rescatar a dos colombianas que eran víctimas de una red de trata de personas en Ciudad de México.

El primer caso se trata de una joven colombiana de 19 años que viajó a México tras aceptar una aparente oferta laboral hecha por una conocida. Al llegar descubrió que había sido engañada y que sería explotada sexualmente.

Aunque permanecía vigilada, logró esconder su celular y enviar un mensaje de auxilio a una fundación, que inmediatamente activó el contacto con la Dirección de Seguridad de Bogotá.

Mientras la joven enviaba en tiempo real información sobre el edificio donde permanecía retenida, las autoridades lograron ubicar el inmueble y ejecutar un operativo que permitió rescatar a las dos colombianas víctimas de explotación sexual y capturar a los responsables.

En un segundo caso una joven peruana llegó a Bogotá en tránsito hacia Europa, convencida de que había conseguido un empleo con excelentes ingresos.

La alerta fue dada por una auxiliar de vuelo, quien notó la angustia de la madre de la joven y sospechó que podía tratarse de un caso de trata de personas.

Antes de que el avión aterrizara, la información ya había sido entregada a las autoridades, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de atención.

Con el apoyo de Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Seguridad se logró ubicar a la joven en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado, donde esperaba abordar un vuelo hacia Londres. Tras verificar que la supuesta oferta laboral era fraudulenta, los funcionarios lograron convencerla del riesgo que corría.

Apenas tres horas después de que su madre llegara a Bogotá, ambas pudieron reencontrarse, evitando que la joven continuara su viaje y terminara siendo víctima de explotación.