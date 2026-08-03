Multicampus Suba aplaza su entrega por retrasos en las obras

Colombia

El Ministerio de Educación Nacional informó que el proyecto Multicampus Suba presenta retrasos en la ejecución de las obras de su infraestructura modular, situación que obligó a ampliar los plazos de entrega mientras las instituciones de educación superior mantienen el inicio de las actividades académicas en sus sedes principales.

Según la cartera, las demoras son atribuibles al contratista de obra. Ante esta situación, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco inició el procedimiento contractual correspondiente con el propósito de exigir el cumplimiento de las obligaciones y garantizar la finalización de las obras.

Como consecuencia de estos retrasos, el plazo de ejecución fue ampliado hasta agosto de 2026 para el lote 1 y hasta finales de septiembre de 2026 para el lote 2.

Avance de las obras

De acuerdo con el reporte oficial, la fabricación en planta de los módulos prefabricados registra un avance del 70 % en el lote 1 y del 31 % en el lote 2.

De manera paralela, se adelanta la instalación de las estructuras en obra y la gestión de las conexiones de servicios públicos ante Enel Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Clases iniciaron mientras finalizan las obras

Con el fin de garantizar la continuidad académica, las instituciones de educación superior acordaron iniciar temporalmente las actividades en sus sedes principales, donde se desarrollan las jornadas de inducción a la vida universitaria y los contenidos propios de cada programa mientras se completa la entrega de la infraestructura modular.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca fue la primera institución en comenzar clases. Según el Ministerio de Educación, al 3 de agosto de 2026 todos los estudiantes beneficiarios habían sido convocados a las jornadas de inducción o ya se encontraban asistiendo a clases.

Actualmente, el proyecto cuenta con 210 estudiantes matriculados. La cartera también destacó que la respuesta a la convocatoria ha sido positiva, al punto que fue necesario abrir dos grupos para la Licenciatura en Educación Física debido a la alta demanda, mientras que los cupos de los programas de profesionalización para adultos y líderes de la Universidad Pedagógica Nacional fueron ampliamente superados.

Ministerio avanza en la asignación de recursos

El Ministerio de Educación Nacional informó que continúa gestionando los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del proyecto, en articulación con las cuatro instituciones de educación superior que participan en la iniciativa.

Asimismo, indicó que en los próximos días se prevé la suscripción del convenio que establecerá las condiciones de operación y la expedición de la resolución mediante la cual se asignarán los recursos correspondientes.

Reacciones: concejales solicitan claridad sobre el campus definitivo

Los concejales de Bogotá Fabián Puentes Sierra y Samir Bedoya Piraquive, del Partido Político MIRA, solicitaron una reunión con la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, para conocer la hoja de ruta del Multicampus Universitario de Suba y expresar sus inquietudes sobre la fase definitiva del proyecto.

En una carta enviada a la ministra, los cabildantes señalaron que, según el seguimiento realizado, “la infraestructura definitiva no tiene hoy contratista, interventoría ni cronograma” y aseguraron que la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco les informó que “no existe proceso de selección ‘ni en curso ni proyectado’ y que el contrato vigente no contempla la fase definitiva”.

Los concejales también afirmaron que la meta inicial de atender a 15.000 estudiantes fue reevaluada por la disponibilidad de recursos y advirtieron sobre riesgos relacionados con las conexiones de energía y acueducto.

Asimismo, manifestaron su preocupación porque, en su concepto, “lo provisional termine ocupando el lugar de lo permanente”, al considerar que el Multicampus fue concebido como un campus público definitivo.

En la comunicación también solicitaron que se descarte el uso de instituciones educativas distritales para el funcionamiento del proyecto, al considerar que “los cupos de los niños y jóvenes de Suba no pueden ser la variable de ajuste del proyecto”.

Finalmente, pidieron al Gobierno Nacional avanzar en la estructuración, financiación y contratación de la infraestructura definitiva, así como brindar claridad sobre el cronograma, el alcance y las fuentes de financiación del proyecto.