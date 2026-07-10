Se conoció la identidad de la mujer que murió en centro estético de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá se pronunció tras la muerte de Adriana Manotas, quien falleció luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda que, según las autoridades, operaba de manera clandestina y sin autorización para prestar servicios de salud.

De acuerdo con el Distrito, la emergencia fue reportada a través de la Línea 123 luego de que la paciente presentara complicaciones críticas. La mujer fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja, en Kennedy, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

Establecimiento no estaba habilitado para prestar servicios de salud

Tras conocerse el caso, funcionarios de las secretarías de Salud y de Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, realizaron una inspección al inmueble donde se practicó el procedimiento.

Las autoridades verificaron que el lugar no figuraba en las bases de datos oficiales como prestador habilitado de servicios de salud.

Además, la persona identificada como representante legal del establecimiento tampoco estaba registrada como talento humano autorizado para ejercer actividades en el sector salud.

El Distrito informó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Adriana Manotas e identificar a los responsables.

Distrito hace un llamado a verificar clínicas y centros estéticos

Ante este caso, la Administración Distrital reiteró la importancia de que los ciudadanos verifiquen que tanto el establecimiento como el personal que hará procedimientos estéticos cuenten con las autorizaciones y habilitaciones exigidas por la autoridad sanitaria.

Asimismo, invitó a denunciar los sitios que operen de manera irregular a través de la línea 601 364 9550, opción 1, habilitada las 24 horas para reportar establecimientos o procedimientos presuntamente ilegales. También permanecen disponibles los canales de atención de la Secretaría Distrital de Salud.

Más de 1.200 inspecciones a establecimientos de estética

La Secretaría Distrital de Salud informó que entre 2025 y el 5 de julio de 2026 realizó 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos dedicados a actividades de estética y belleza, además de 590 operativos focalizados para verificar el cumplimiento de la normatividad.

Como resultado de estas acciones se impusieron 155 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 también se realizaron 104 visitas por quejas relacionadas con prestadores de servicios de salud y se ordenaron 34 medidas de seguridad contra establecimientos habilitados y no habilitados.