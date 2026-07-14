Embajada colombiana pide explicaciones a Estados Unidos por muerte de colombiano en operativo de ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images / Anadolu

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un pronunciamento lamentando la muerte de un ciudadano colombiano durante un operativo de agentes de ICE en Biddeford, Maine.

Según el comunicado, la embajada está prestando la ayuda consular necesaria a la familia del fallecido, quien era oriundo de Bucaramanga y fue identificado como Joan Sebastián Guerrero, de 26 años.

La sección consular permanece en contacto cercano con los familiares del fallecido y las autoridades estadounidenses para “facilitar los procedimientos correspondientes”.

Sin embargo, la Embajada informó que solicitó al Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS) “información y clarificación” acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del colombiano.

La entidad seguirá de cerca la investigación para esclarecer los hechos.