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Son asesinatos extrajudiciales: CHIRLA pide investigación por muerte de colombiano en operativo ICE

Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), conversó con 6AM W acerca de la muerte de Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras recibir disparos de agentes del ICE en medio de un operativo en Biddeford, estado de Maine en Estados Unidos.

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“Son asesinatos extrajudiciales que deben ser investigados”, afirmó.

Y es que, según se conoció, el colombiano murió y no era la persona que los agentes del ICE buscaban, algo que genera preocupación para Cabrera, pues sería una nueva modalidad para realizar operativos.

“Estamos preocupados de que esta sea una nueva estrategia del gobierno para desligarse de cualquier responsabilidad, han asesinado a un ser humano que tenía permiso de trabajo que estaba haciéndolo bien para la comunidad”, dijo.

“Ese es el problema de este tipo de operativos militares”, apuntó.

Cuestionó que el Gobierno Federal les haya dado casi 173.000 millones de dólares para lo que calificó como la “aplicación injusta de las leyes”.

“Siempre hemos dicho que se deben aplicar de una manera justa, coordinada y no violenta”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: