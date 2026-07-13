Colombiano detenido por ICE denuncia presuntas condiciones inhumanas en centro de procesamiento

Estados Unidos

Un ciudadano colombiano que adelantaba un proceso de asilo en Estados Unidos denunció, a través de su familia y de otros migrantes que permanecieron recluidos con él, las presuntas condiciones inhumanas en las que se encuentra en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Miramar, Florida. El hombre fue detenido el pasado 8 de julio cuando se dirigía a trabajar y, según su familia, pese a contar con autorización laboral mientras avanzaba su solicitud migratoria, continúa privado de la libertad.

De acuerdo con el testimonio de María Alejandra Betancourt, hija del colombiano Carlos Betancourt, su padre fue interceptado por agentes de ICE cuando realizó una parada en una estación de servicio en Doral. Durante la detención logró comunicarse con ella y le informó lo que estaba ocurriendo. La mujer aseguró que incluso pudo hablar con uno de los oficiales que participaba en el procedimiento.

"Le pregunté por qué se estaban llevando a mi papá y me respondió que era porque no tenía documentos ni un estatus. Yo le expliqué que él tenía un proceso de asilo afirmativo, permiso de trabajo, licencia de conducción y Social Security. También le pregunté si había cometido algún delito o si tenía antecedentes y me respondió que no, pero aun así se lo llevaron“, aseguró.

Denuncian hacinamiento y falta de condiciones básicas

Según la familia, Carlos Betancourt permanece en un centro de procesamiento donde las condiciones serían precarias. En las llamadas telefónicas que ha logrado realizar ha relatado que comparte un espacio reducido con cerca de 90 personas y que permanecen allí durante varios días, pese a que, según la información conocida por sus familiares, este tipo de instalaciones están destinadas para permanencias temporales.

"Es una habitación de aproximadamente seis por seis metros donde permanecen alrededor de 90 personas. Solo les entregan una botella de agua al día, tienen un solo sanitario para todos, casi no pueden lavarse los dientes, no pueden bañarse y el calor es insoportable porque no hay aire acondicionado“, afirmó María Alejandra Betancourt.

La mujer también aseguró que su padre le ha contado que, durante los interrogatorios y permanencia en el lugar, varios funcionarios insisten en que los migrantes acepten la autodeportación.

"Todo el tiempo les dicen que nadie los va a ayudar y que la única salida es firmar la autodeportación. Esa presión psicológica ha sido permanente, incluso con personas que tienen procesos migratorios en curso“, sostuvo.

La familia informó que ya contrató abogados y adelanta diferentes acciones jurídicas para buscar la liberación de Carlos Betancourt. Entre las medidas anunciadas se encuentran recursos judiciales para revisar la legalidad de la detención y solicitar su traslado a un centro donde pueda continuar el trámite de su proceso migratorio con las garantías correspondientes.

"No estamos diciendo que las leyes no deban cumplirse. Lo único que pedimos es que las personas sean tratadas con dignidad y que se respeten sus derechos mientras avanzan sus procesos migratorios“, concluyó María Alejandra Betancourt.

Hasta el momento, las autoridades migratorias de Estados Unidos no se han pronunciado sobre este caso específico ni sobre las denuncias realizadas por la familia del ciudadano colombiano.