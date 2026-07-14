Representante de Maine pide que ICE rinda cuentas tras muerte del colombiano Joan Guerrero

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El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, aseguró en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que, con la información recopilada hasta el momento, Joan Sebastián Guerrero, el colombiano de 26 años fallecido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no era el objetivo de la intervención.

El dirigente demócrata explicó que las autoridades federales y locales continúan investigando lo ocurrido para establecer por qué se utilizó fuerza letal durante el procedimiento.

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“Los más indignante es que este joven no era el objetivo de la operación de ICE” afirmó.

Piden esclarecer el uso de la fuerza letal

Fecteau indicó que aún no existe una versión oficial sobre las circunstancias que llevaron a los agentes de ICE a disparar contra el colombiano, oriundo de Bucaramanga.

Sin embargo, sostuvo que este caso representa otro episodio en el que una intervención de ICE termina con una persona fallecida.

“Esperamos conocer por qué ocurrió este incidente y por qué se usó fuerza letal”, señaló el legislador.

Persisten dudas sobre la presencia de la hija y el uso de esposas

El representante aseguró que las autoridades aún no han confirmado oficialmente versiones según las cuales la hija de tres años de Guerrero estaba presente durante el operativo o que, tras recibir los disparos, el colombiano fue esposado.

No obstante, afirmó que vecinos y personas cercanas al lugar le han manifestado que esos hechos sí ocurrieron.

“Como comunidad estamos devastados porque una familia perdió a un esposo y a un padre”, expresó.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: