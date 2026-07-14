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14 jul 2026 Actualizado 17:06

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“En últimos 1.000 días, son 20.000 niños afectados”: abogado por ataques de Israel en Gaza

El director del Centro Palestino para los Derechos de la Infancia aseguró que el padecimiento de la población en Gaza no inició tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

“En últimos 1.000 días, son 20.000 niños afectados”: abogado por ataques de Israel en Gaza

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Jaled Quzmar, abogado y director del Centro Palestino para los Derechos de la Infancia, se refiere a los ataques israelíes en Gaza que dejan varios menores muertos y desplazados, entre ellos miles de niños.

Mencionó que su misión en España es contarles a los aliados de Gaza todo lo que sucede con los niños palestinos y “el genocidio que ocurre en la Franja de Gaza y Cisjordania”. Detalló que “en los últimos 1.000 días, 20.000 niños se han visto afectados”.

Aseguró que la historia no inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás en Israel, sino que la población gazatí lleva sufriendo mucho tiempo.

Ya son 6 millones de palestinos los refugiados, entonces son muchos años ya en la Franja de Gaza sufriendo esta situación”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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