“En últimos 1.000 días, son 20.000 niños afectados”: abogado por ataques de Israel en Gaza

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Jaled Quzmar, abogado y director del Centro Palestino para los Derechos de la Infancia, se refiere a los ataques israelíes en Gaza que dejan varios menores muertos y desplazados, entre ellos miles de niños.

Mencionó que su misión en España es contarles a los aliados de Gaza todo lo que sucede con los niños palestinos y “el genocidio que ocurre en la Franja de Gaza y Cisjordania”. Detalló que “en los últimos 1.000 días, 20.000 niños se han visto afectados”.

Aseguró que la historia no inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás en Israel, sino que la población gazatí lleva sufriendo mucho tiempo.

“Ya son 6 millones de palestinos los refugiados, entonces son muchos años ya en la Franja de Gaza sufriendo esta situación”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: