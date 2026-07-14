Gremios del Caribe respaldan a nueva ministra de Minas y plantean agenda energética

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe y los Comités Intergremiales de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre mostraron su respaldo al nombramiento de la ingeniera María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía, al tiempo que plantearon una agenda de trabajo para enfrentar la crisis que atraviesa el sector eléctrico en la región.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que acompañarán la gestión de la nueva ministra para impulsar soluciones a los principales desafíos del sector.

“Respaldamos el nombramiento de la ingeniera María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía, y expresamos nuestro compromiso de contribuir a que con su gestión el sector minero energético supere los desafíos que enfrenta”, indicaron.

“Su conocimiento técnico es señal clara de la responsabilidad”

En el documento también destacaron la trayectoria de la funcionaria designada y consideraron que su perfil representa una señal positiva para el manejo del sector.

“El conocimiento técnico de este sector y la experiencia en la operación del mercado de energía que tiene la ministra designada, son una señal clara de la responsabilidad con la cual el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella encarará una de sus mayores prioridades”, señala el comunicado.

Entre las propuestas presentadas figura la búsqueda de mecanismos para capitalizar a Air-e Intervenida, garantizar el pago de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico y asegurar la operación de la empresa mientras se concreta su liquidación y la llegada de un nuevo operador de red.

Asimismo, los gremios solicitaron adoptar medidas para superar las dificultades financieras de Afinia, acelerar los proyectos de infraestructura eléctrica para transmisión y distribución, diseñar un nuevo modelo de gestión del sistema eléctrico en la región Caribe y consolidar al Caribe como un centro de generación energética para el país.

El documento también plantea agilizar el desarrollo de proyectos solares y eólicos, así como promover el aprovechamiento de los recursos minero-energéticos de la región, incluidos los yacimientos costa afuera de hidrocarburos y las reservas de carbón, níquel, cobre y otros minerales.

Finalmente, la RAP Caribe y los gremios pusieron a disposición de la ministra el Plan Caribe Energético, con el propósito de avanzar en una solución estructural para la crisis del sector.

“Recuperar la seguridad energética del país es un propósito nacional que exige esfuerzos del sector público y privado y por ello reiteramos nuestra disposición a reunirnos a la mayor brevedad con la ministra designada, María Nohemí Arboleda Arango, con el fin de definir la hoja de ruta que nos permita superar los retos que enfrentamos”, concluye el comunicado.