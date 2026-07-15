De la Espriella y gobernador Verano se reunieron en Barranquilla: ¿De qué hablaron?

El presidente electo Abelardo De la Espriella y el Gobernador Eduardo Verano se reunieron al interior del Batallón Paraíso, en Barranquilla, y en donde participaron también autoridades civiles y militares.

El encuentro tuvo como objetivo revisar los aspectos logísticos y de seguridad de la agenda que el mandatario electo, Abelardo De la Espriella, desarrollará en el departamento en los próximos días.

“Hoy lo acompañamos en el Atlántico, junto a las autoridades, ultimando detalles para que, desde nuestro departamento, se tomen las decisiones más importantes para la región y el país”, dijo Verano.

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Según la Gobernación, “La reunión ratifica el compromiso de la Gobernación del Atlántico de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional, para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo del departamento, el Caribe y Colombia”.