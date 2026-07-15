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15 jul 2026 Actualizado 00:38

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De la Espriella y gobernador Verano se reunieron en Barranquilla: ¿De qué hablaron?

La reunión tuvo lugar en el Batallón Paraíso. Confirman que habrá encuentro institucional en el departamento con el presidente electo.

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El presidente electo Abelardo De la Espriella y el Gobernador Eduardo Verano se reunieron al interior del Batallón Paraíso, en Barranquilla, y en donde participaron también autoridades civiles y militares.

El encuentro tuvo como objetivo revisar los aspectos logísticos y de seguridad de la agenda que el mandatario electo, Abelardo De la Espriella, desarrollará en el departamento en los próximos días.

“Hoy lo acompañamos en el Atlántico, junto a las autoridades, ultimando detalles para que, desde nuestro departamento, se tomen las decisiones más importantes para la región y el país”, dijo Verano.

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Según la Gobernación, “La reunión ratifica el compromiso de la Gobernación del Atlántico de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional, para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo del departamento, el Caribe y Colombia”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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