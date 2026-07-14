Juan Carlos Morales asumirá gerencia de XM tras renuncia de María Nohemí Arboleda, nueva MinMinas

La compañía XM anunció la activación de un esquema de transición gerencial luego de que su gerente, María Nohemí Arboleda, decidiera retirarse de la compañía tras cerca de diez años de liderazgo, para asumir una nueva responsabilidad pública como ministra de Minas y Energía.

La empresa destacó que, durante su gestión, María Nohemí Arboleda impulsó una agenda centrada en la rigurosidad técnica, la visión estratégica y el fortalecimiento del conocimiento especializado, contribuyendo al posicionamiento de XM como una organización confiable, técnica y ética al servicio del país a través de la operación del Sistema Interconectado Nacional y la administración del Mercado de Energía Mayorista.

Según la compañía, su liderazgo se caracterizó por la cercanía con los equipos de trabajo, la búsqueda de la excelencia y una profunda comprensión de la responsabilidad de XM con Colombia, promoviendo una cultura organizacional en la que la ética y las personas ocupan un papel central.

La directiva informó que María Nohemí Arboleda permanecerá en el cargo hasta el 31 de julio de 2026. A partir de esa fecha, Juan Carlos Morales, actual gerente del Centro Nacional de Despacho, asumirá como gerente general encargado mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo presidente de la compañía.

XM precisó que la designación del nuevo gerente general se realizará en cumplimiento de las normas de gobierno corporativo, incluyendo los estatutos de la empresa, la Ley 143 de 1994 y el convenio interadministrativo suscrito entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. El proceso será liderado por la Junta Directiva con el apoyo de una firma especializada en búsqueda de altos ejecutivos, que presentará una lista de candidatos con experiencia y trayectoria en el sector energético.