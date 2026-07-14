Álvaro Leyva denuncia “operación de sabotaje” del Gobierno Petro a administración De la Espriella

Álvaro Leyva, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella . Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya)

El excanciller Álvaro Leyva denunció la existencia de una “operación de sabotaje”, por parte del presidente Gustavo Petro y de sus ministros, “para que haya caos en los primeros días de la nueva administración”.

En una nueva comunicación, advirtió que “en los ministerios se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”.

“Esto para que, cuando lleguen los nuevos ministros, no haya nadie que pueda entregar la información necesaria para el normal funcionamiento del Estado. El gobierno saliente quiere que los computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos”, indicó.

Según el exministro del Gobierno Nacional, el jefe de Estado “no solo pretende desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al ‘bloque de búsqueda anticorrupción’, sino también que reine el caos”.

Y a pesar de que el presidente Petro ha cuestionado la transparencia de las elecciones presidenciales, Leyva señaló que el presidente electo, Abelardo de La Espriella, “tiene la legitimidad plena de las urnas y es quien debe decidir quién se queda, quién se va y quién llega”.

“Ahí está Petro con las manos en la masa. Ojalá los funcionarios aguanten sus renuncias unos días hasta que se vaya. Difícil pero no imposible. El país no puede padecer un Petro con síndrome de abstinencia por el poder cuya obsesión es trinar su despecho al amanecer y posar disfrazado para las fotos”, sostuvo

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Y agregó que el presidente Petro “está acabado y dispuesto a destruirlo todo a las patadas, consciente de que ya la historia lo puso en el pedestal de la indignidad y el deshonor”.