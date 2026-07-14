De La Espriella anuncia el “Banco de Talentos” para recoger hojas de vida para el nuevo gobierno

Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la creación de el “Banco de Talentos”, una plataforma para reclutar potenciales funcionarios para el nuevo gobierno, que iniciará el 7 de agosto.

Según De La Espriella, se trata de una “plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, con la que pretende “cambiar la política para siempre”.

El programa, que estaría activo durante los cuatro años de período presidencial, buscaría cerrar las brechas para acceder a las entidades públicas: “Ya no más puertas cerradas. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política”.

Consiste en un registro de hojas de vida para recoger perfiles idóneos para aspirar a diferentes cargos dentro de las entidades, ministerios y proyectos del nuevo gobierno.

Con ayuda de inteligencia artificial, se buscaría conectar los diferentes perfiles con las necesidades del Estado.

El presidente electo invitó a los interesados con “capacidad, experiencia y vocación de servir” a postularse en la plataforma.