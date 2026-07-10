Salvación Nacional radicará proposiciones para que De la Espriella se posesione en una base militar

Caracol Radio conoció que el Movimiento de Salvación Nacional presentará, apoyará y votará positivamente las proposiciones en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República para que el Congreso sesione en pleno, el próximo 7 de agosto, en una sede diferente al Capitolio Nacional.

El propósito es acompañar al presidente electo Abelardo de la Espriella en su posesión en una base militar “en el marco del espíritu de descentralización y como muestra de respaldo a las fuerzas armadas”.

¿Qué dice el Senado sobre la posibilidad de que la posesión sea en una guarnición militar?

Diego González,secretario general del Senado de la República, explicó en 6AM W de Caracol Radio cuáles serían los requisitos jurídicos y administrativos para que el presidente electo se posesione en una guarnición militar.

La discusión surgió luego de que el mandatario electo solicitara apoyo a la Presidencia de la República para coordinar las visitas a tres bases militares con la intención de evaluar la posibilidad de que la ceremonia de posesión se realice en una de ellas.

Ante esto, la Casa de Nariño respondió que el procedimiento habitual establece que el nuevo jefe de Estado debe jurar ante el Congreso en pleno. Sin embargo, señaló que el Legislativo podría estudiar un cambio en el lugar de la ceremonia.

¿Cuál es la condición para trasladar la posesión?

González aseguró que la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 permiten que el Congreso cambie temporalmente su sede, siempre que exista un acuerdo entre las dos cámaras.

“El señor presidente podría posesionarse en una base o en una guarnición militar si se dan unos elementos”, dijo.

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El secretario explicó que, aunque la sede ordinaria del Congreso es el Capitolio Nacional, las normas permiten que el Senado y la Cámara de Representantes acuerden trasladarse a otro lugar.

“Si tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes se ponen de acuerdo, podría trasladarse el Congreso en pleno a otro lugar para que el señor presidente electo pueda tomar posesión”, mencionó.

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El Congreso tendría que aprobar dos proposiciones

Para concretar la solicitud, el nuevo Congreso tendría que estudiar formalmente el traslado después de su instalación, prevista para el 20 de julio.

González señaló que una de las alternativas sería presentar una proposición en cada corporación, dirigida a autorizar el cambio de sede para la jornada de posesión: “Una vez se instale el nuevo Congreso y se tenga la solicitud formal del señor presidente electo de querer posesionarse en un lugar diferente, se podría aprobar una proposición en una y otra Cámara”.

“Lo que se necesita para que funcione el Congreso pleno es que exista un quórum decisorio, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, por separado”, explicó.

Con ese número mínimo de congresistas presentes, la sesión podría realizarse legalmente en la base militar seleccionada.