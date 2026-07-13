Rihanna vuelve a los escenarios y sorprende como invitada especial en el concierto de Jay-Z

Después de varios años de ausencia en los escenarios, Rihanna volvió a presentarse en vivo y sorprendió a miles de fanáticos con una aparición inesperada durante el concierto con el que Jay-Z celebró los 30 años de su carrera en el Yankee Stadium de Nueva York.

La artista barbadense apareció poco después de la medianoche para interpretar junto al rapero “Run This Town”, el éxito que ambos lanzaron en 2009 junto a Kanye West y que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos del hip hop de esa década.

La ovación del público fue inmediata y los videos del momento rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Tras el dueto, Rihanna permaneció sobre el escenario para interpretar en solitario “Bitch Better Have My Money”, una de las canciones más exitosas de su repertorio.

Antes de comenzar, la cantante bromeó con el tiempo que llevaba sin presentarse ante el público.

Antes de comenzar, la cantante bromeó con el tiempo que llevaba sin presentarse ante el público.

“Ya saben que estoy oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Siguen conmigo?“, dijo entre risas, provocando una nueva ovación de los asistentes. Al finalizar su actuación, confesó con emoción: “Extrañaba esto. ¡Nueva York, los amo!“.

Su regreso tiene un significado especial para sus seguidores, ya que la intérprete había reducido notablemente sus apariciones musicales en los últimos años.

Su actuación más recordada fue el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, mientras que su presentación más reciente había sido un concierto privado en 2024.

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Desde entonces, la expectativa por un eventual regreso a los escenarios y por el lanzamiento de un nuevo álbum no ha dejado de crecer.

Aunque la cantante no anunció nuevos conciertos ni una gira, su inesperado regreso ha reavivado la ilusión de millones de seguidores, que esperan verla nuevamente de forma regular sobre los escenarios.