Un nuevo escenario para conciertos llega a Bogotá: capacidad, ubicación y todo lo que debe saber

Un nuevo espacio diseñado para ampliar la oferta de entretenimiento, cultura y eventos de Bogotá llega a la capital, se trata del Vive Claro Music Hall.

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Vive Claro Music Hall dispondrá de graderías, una platea configurable que podrá operar de pie o con silletería y acceso a zonas verdes que permitirán crear experiencias integradas en ambientes indoor y outdoor, de acuerdo con las necesidades de cada evento y la visión de sus promotores.

El nuevo recinto responde a una necesidad del mercado colombiano: contar con un espacio de talla internacional para proyectos que superan la capacidad de los teatros tradicionales, pero que no requieren todavía un estadio o una arena de gran formato. Su flexibilidad permitirá desarrollar propuestas de diferentes escalas, acompañando el crecimiento de artistas, producciones, marcas y audiencias.

Ubicación y capacidad:

Este será un escenario que se encontrará ubicado a un costado del Estadio Vive Claro, contará con un aforo de hasta 6.000 asistentes simultáneos y diferentes configuraciones que ofrecerán una mayor versatilidad para la realización de conciertos, espectáculos familiares, experiencias culturales, encuentros corporativos y eventos de gran circulación.

Dependiendo del formato y la rotación de públicos, podrá recibir hasta 15.000 asistentes a lo largo de una jornada.

Más que una nueva infraestructura, Vive Claro Music Hall será una plataforma para impulsar el desarrollo del entretenimiento en vivo. Su capacidad intermedia permitirá que proyectos nacionales e internacionales de distintas disciplinas crezcan de manera sostenida, fortalezcan su relación con el público y encuentren un escenario adecuado para cada etapa de su evolución.

Un nuevo escenario para conciertos llega a Bogotá: capacidad y ubicación Ampliar Un nuevo escenario para conciertos llega a Bogotá: capacidad y ubicación Cerrar

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La llegada de Vive Claro Music Hall representa también una ganancia para Bogotá y para Colombia. Su operación contribuirá a atraer nuevas producciones y eventos, fortalecerá la competitividad de la ciudad y generará un efecto positivo en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios.

Vive Claro Music Hall abrirá próximamente sus puertas y marcará un nuevo capítulo para el entretenimiento en Bogotá, ampliando la capacidad de la ciudad para recibir más eventos, desarrollar nuevas audiencias y generar un mayor impacto económico, cultural y social.

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