Shakira hace historia: es la primera artista con un número uno global en Spotify en español e inglés

Shakira vuelve a escribir una página en la historia de la música. La artista colombiana alcanzó un nuevo hito mundial gracias al éxito de “Dai Dai”.

El sencillo que continúa liderando las principales plataformas digitales y acumulando cifras récord en distintos mercados.

La canción se mantiene como el video musical número uno del mundo en YouTube, liderando las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

El tema también supera los 10 millones de reproducciones diarias en la plataforma y ya sobrepasó los 400 millones de visualizaciones.

El éxito no se limita a YouTube. En Spotify, “Dai Dai” ha permanecido durante más de siete días consecutivos como la canción más escuchada del planeta.

En TikTok, donde la canción también se ha convertido en tendencia, el audio oficial ya supera los 6 millones de creaciones.

Una cifra que demuestra el alcance del sencillo entre millones de usuarios y creadores de contenido alrededor del mundo.

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Con estos resultados, Shakira alcanzó un logro sin precedentes: se convirtió en la primera artista de la historia en conseguir un número uno global en Spotify tanto con una canción en español como con otra en inglés.

Un hito que reafirma su influencia en la industria musical y su capacidad para conquistar públicos en distintos idiomas.

El impacto de “Dai Dai” también se refleja en Europa. Actualmente ocupa el primer lugar en más de 12 países, incluidos Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, Países Bajos, Suecia y Bélgica.

Además, se ubica entre los cinco primeros puestos en mercados como Portugal, Canadá, China y la lista de mitad de semana del Reino Unido.

Estos resultados llegan en uno de los momentos más exitosos de la carrera de la barranquillera, que continúa ampliando su legado con cifras históricas y consolidándose como una de las artistas latinas más exitosas e influyentes del mundo.

Con “Dai Dai”, Shakira no solo suma un nuevo éxito a su catálogo, sino que sigue rompiendo récords para la música latina y reafirma su posición como una figura histórica de la industria musical global.