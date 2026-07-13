David Bisbal confirma su visita a Bogotá y emociona a sus fans con un mensaje

MADRID, SPAIN - DECEMBER 22: Singer David Bisbal during a performance at the Movistar Arena on December 22, 2025, in Madrid, Spain. David Bisbal tours Spain in November and December 2025 with the tour 'Todo es posible en Navidad', passing through cities such as Almeria, A Coruña, Zaragoza, Barcelona and Madrid. This December 22nd he offers at the Movistar Arena a concert that combines his greatest hits with Christmas songs from his latest album. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Después de varios días de rumores sobre su presencia en Colombia, David Bisbal confirmó que se encuentra en Bogotá.

El cantante español sorprendió este lunes al publicar en sus redes sociales imágenes y videos de su visita a Bogotá, dejando claro que se encuentra disfrutando de la capital colombiana y de varios de sus principales atractivos turísticos.

“Qué alegría volver a Colombia! Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de pasar unos días en Bogotá y qué bonito ha sido reencontrarme con una ciudad que siempre me ha recibido con tanto cariño“, escribió el artista.

Durante su recorrido, el intérprete de éxitos como “Ave María”, “Bulería” y “Mi princesa” ha compartido momentos en museos y lugares emblemáticos de la ciudad, mostrando su interés por conocer de cerca la historia, la cultura y el patrimonio de Colombia.

La presencia del artista no pasó desapercibida. Desde hace varios días circulaban versiones sobre su supuesta llegada a Bogotá, pero no existía una confirmación oficial.

Pero su viaje no fue únicamente turístico. Bisbal reveló que su visita coincidió con la Gala Cero de la primera edición de Operación Triunfo USA, un proyecto que calificó como “muy emocionante” y en el que compartió escenario con las artistas Ana Bárbara y Ximena Sariñana.

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"Ha sido muy emocionante volver a vivir esa ilusión desde otra perspectiva y compartirla con dos compañeras extraordinarias“, expresó el cantante en su publicación.

La visita llega además en un momento especial para sus seguidores en Colombia. David Bisbal regresará a Bogotá el próximo 21 de octubre, cuando se presente en el Movistar Arena con su gira “Tour Eternos”.

Un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de carrera y en el que repasará los mayores éxitos de su trayectoria.

El artista cerró su mensaje agradeciendo el cariño recibido durante su paso por el país. "Gracias, Colombia, por hacerme sentir siempre como en casa. Nos seguimos viendo muy pronto“, escribió, una frase que muchos de sus seguidores ya relacionan con el esperado reencuentro que tendrá con el público colombiano en octubre.