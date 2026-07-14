Horóscopo del profesor Salomón HOY 14 de julio de 2026: Acuario y Tauro, atención con el trabajo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 14 de julio, en donde signos como Acuario, Escorpio y Tauro tendrán situaciones relacionadas con el trabajo que tendrán que prestarle atención dado que pueden conllevar cambios en la vida de los nacidos en dicha época del tarot.

El 14 destaca por ser el número del milagro. Al sumar los números 1 y 4, da un total de 5, lo que representa la mano todopoderosa, según los astros. Adicionalmente, según el profesor Salomón, el número 5 representa la bendición, fuerza, poder y energía. Las personas que nacen en esta fecha son aquellos que vienen al mundo a cumplir un propósito especifico de ayuda y orientación al prójimo.

El profesor Salomón les recomienda colocar café, azúcar y canela en un recipiente, mezclar los ingredientes y dejar debajo de la cama durante 5 días. Después de pasar el tiempo recomendado, verter sobre una mata que se tenga en casa. Todo esto, para atraer el amor, salud y prosperidad para todo el año en curso.

Recomendaciones del día de HOY martes 14 de julio:

Para hoy, el color es el café.

El número, 5409.

La fruta para comer: Manzana de color rojo.

Finalmente, la luna se encuentra se encuentra en una nueva fase. Lo que significa que viene consigo una nueva energía, nuevo pensamiento y una nueva vida. El experto recomienda voltear el colchón donde duerma, para que, así como la luna, empiece de una nueva forma sus días.

Horóscopo y tarot del día de HOY 14 de julio:

Aries

A los nativos de este signo, el tarot les indica que hay tesoros por descubrir, oportunidad y personas que le ayudarán a conquistar las metas que se le presenten. Adicionalmente, las cartas muestran beneficios y bendiciones para la vida en general que llegarán pronto. Sin embargo, hay que prestar atención a la zona de las rodillas de las rodillas, piernas y pies, porque se pueden presentar complicaciones de salud.

Número: 3229.

Tauro

Llegó una semana de decisiones importantes, según indican las cartas para las personas cuyas fechas de nacimiento coinciden con este signo. Ya sea con tema de adquirir un préstamo, inversiones o cambio de trabajo. Sin embargo, esta decisión se debe tomar a conciencia, no actuar bajo la presión o el afán. Adicionalmente, se va a adquirir un nuevo conocimiento que ayudará a que la persona crezca tanto personal, como profesionalmente.

Número: 4087.

Géminis

Gracias a la carta de la estrella, el tarot muestra que prontamente llegarán noticias positivas a la vida de los nacidos bajo este signo. Aquellas cosas que tanto deseo van a comenzar a funcionar trayendo consigo muchas bendiciones. Sin embargo, tener presente cuidados generales de salud, en especial atención con la piel, cualquier irritación, quemadura o alergia debe actuar de inmediato.

Número: 1338.

Cáncer

Las cartas indican que la persona oriunda de este signo zodiacal deberá manejar la resiliencia y paciencia en su vida. Si se siente cansado de las diferentes situaciones, habrá que salir adelante. Así mismo, un golpe de suerte tendrá su vida próximamente, dándole un triunfo tanto económicamente como en los proyectos que ha venido deseando.

Número: 7550.

Leo

El tarot muestra aspectos importantes y relevantes a los cuales hay que prestar atención en el ámbito laboral, en donde llegarán nuevas ofertas laborales. Ante esta situación, lo más recomendable es no cerrarse y escuchar dichas propuestas para analizar y mirar que es lo mejor para la vida. Adicionalmente, el profesor salomón recomienda tener cuidado con la gente negativa, dado que por su naturaleza negacionista, podría entorpecer los caminos que ha venido construyendo para alcanzar sus objetivos.

Número: 7062.

Virgo

Si se tenía incertidumbre o dudas por algunas situaciones que hacían que la persona de estos signos estuviese ‘inquieta’, de acuerdo al tarot, la tranquilidad llegará a la vida de los nacidos bajo estas fechas. Se encontrará el remedio para la enfermedad, la ayuda para las dificultades y el dinero para las deudas. Adicionalmente, se recomienda, según las cartas, prestarle la atención necesaria a la situación sentimental, siempre en busca del equilibro y estabilidad.

Número: 1344.

Libra

De acuerdo con el tarot, las cosas van a cambiar a el favor de los nativos de este signo. Sin embargo, se recomienda esforzarse un poco más por aquello que tanto se anhela para lograr el objetivo que se estaba buscando. Adicionalmente, llegará un dinero que le ayudará a aliviar una situación compleja y esto dará tranquilidad y estabilidad a su vida.

Número: 2188.

Escorpio

Si se presentan situaciones difíciles en el trabajo, hay que mantener la calma, para no alterar el ambiente profesional y dificultar las labores diarias que le sean asignadas. Organizar muy bien todo en la oficina o lugar donde se desempeña poder trabajar de una mejor manera. Adicionalmente, las cartas recomiendan discreción con aquellas personas negativas que haya en su círculo social, dado que estas pueden tener envidia de su situación actual.

Número: 1866.

Sagitario

Si la persona nacida en este signo tiene pensado algún plan relacionado con la vivienda, es hora de llevarlo a cabo: Vender, arrendar, cambiar o remodelar, es el momento adecuado para hacerlo durante los próximos días o viviendas, según las cartas. De igual forma con cualquier tipo de vehículo que se en consideración, es momento de realizar esa venta, cambio, actualización o compra.

Número: 1414.

Capricornio

El tarot muestra que, para las personas nacidas bajo este signo, no hay que darse por vencidas. Si alguna situación planeada, no sale como se esperaba, hay que buscar alternativas para lograr esa meta que tanto se buscaba. Así mismo, controlar las emociones, manteniendo la calma y no caer en la rabia para que el camino hacía los objetivos sea más sencillo.

Número: 7609.

Acuario

El tarot indica que llegará una época de mucho trabajo, en donde se tendrá que laborar un poco más de lo que normalmente se hace, sin embargo, esto se recompensará cumpliendo algún objetivo que se tenía estipulado con anterioridad, lo que significará que se tendrá estabilidad, felicidad y múltiples recompensas.

Número: 7250.

Piscis

La carta de la realización muestra que le será más fácil llevar los proyectos nuevos que se tengan en mente. Adicionalmente, el tarot indica que las dudas que tenga alrededor de su vida serán resueltas mediante múltiples sueños que tendrá próximamente. ¡Cuidado con la salud! dado que puede presentar situaciones incomodas con la vía digestiva, columna o espalda que habrá que tener muy presente para que esto no se convierta en un mal mayor.

Número: 2311.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar















































