Doce estados demandan impedir que Paramount compre Warner Bros

Doce estados de Estados Unidos presentaron una demanda para intentar bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, en una acción judicial que podría retrasar o impedir una de las mayores fusiones del sector del entretenimiento en los últimos años.

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¿Quiénes están detrás de la demanda?

La acción fue radicada ante el Tribunal del Distrito Norte de California por una coalición de fiscales generales, todos pertenecientes al Partido Demócrata: California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó la iniciativa. Según reportó la cadena CNN, Bonta sostuvo que la fusión afectaría la competencia en el sector, elevaría los precios para los consumidores y reduciría tanto la calidad como la cantidad de contenido producido cada año.

¿Por qué la demanda llega después de la aprobación federal?

La operación ya había recibido el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Sin embargo, esa autorización estuvo rodeada de cuestionamientos por presuntas motivaciones políticas, debido a los vínculos de Paramount con el presidente Donald Trump y con miembros de su administración.

La senadora Elizabeth Warren fue una de las voces más críticas del proceso, al señalar públicamente irregularidades en la forma como avanzó la aprobación.

Funcionarios de los estados demandantes indicaron que decidieron actuar a nivel estatal porque, a su juicio, el Gobierno federal ha bajado el nivel de aplicación de las leyes antimonopolio en el país.

¿Qué pide la demanda?

La coalición solicitó a Paramount y a Warner Bros. Discovery que no concreten la fusión mientras avanza el proceso judicial. Si las compañías deciden seguir adelante con el cierre de la operación, los estados anunciaron que solicitarán una orden de restricción temporal.

Según la oficina del fiscal general de California, las principales preocupaciones se centran en tres frentes: la distribución de películas de estreno amplio, la distribución de grandes producciones cinematográficas y el mercado de licencias de canales de televisión por cable. Los demandantes argumentan que la unión de ambas empresas reduciría la competencia en esos segmentos.

La respuesta de Paramount

Paramount rechazó las acusaciones y afirmó que defenderá la operación en los tribunales. La compañía calificó la demanda como errónea tanto en los hechos como en el derecho, y aseguró que los estados interpretaron de forma equivocada el nivel de competencia que existe hoy en la industria del entretenimiento.

La empresa recordó, además, que reguladores de distintos mercados ya habían aprobado la transacción.

¿Qué sigue?

Pese al litigio, Paramount ha reiterado su intención de completar la compra durante el verano. La compañía enfrenta compromisos financieros que implicarían un mayor costo por Warner Bros. Discovery si la operación no se cierra antes de finales de septiembre, lo que añade presión al calendario judicial.