¿Por qué se viralizó usar una hoja de laurel en el forro del celular? Este sería el significado

En Colombia y muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, es muy común que las personas tengan creencias o cábalas con el fin de atraer determinados beneficios en su vida tanto personal y profesional, como económica.

Así, recientemente se viralizó, precisamente, uno de estos agüeros: cargar una hoja de laurel dentro del forro del celular.

En Caracol Radio le contamos la razón.

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¿Por qué se viralizó usar una hoja de laurel en el forro del celular?

Pues bien, este fenómeno viral viene de las redes sociales Instagram y TikTok, principalmente, en donde varios usuarios han realizado contenido explicando que usar una hoja dentro del forro del celular puede atraer abundancia, victorias y buenas noticias para el portador.

“Si quieres que la abundancia venga a ti, que fluya mejor el dinero, o que en tu trabajo haya mejores ventas, por una hoja de laurel en la carcaza del teléfono”, dice una de las usuarias.

Cabe aclarar que esta acción está basada netamente en creencias y tendencias virales, más no en teorías confirmadas científicamente.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta planta ha tenido un concepto netamente histórico relacionado a la victoria y al éxito, motivo que podría haber inspirado estos ‘trends’.

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El laurel, una planta con historia

Y es que, precisamente, esta planta, desde antaño, ha significado para muchas sociedades el concepto de victoria.

Incluso, en la Grecia Clásica y en el Imperio Romano se le ponían coronas de laurel a “deportistas, a los poetas y a los guerreros que salían victoriosos de sus batallas como un reconocimiento”, según explica la reconocida revista National Geographic.

Este mismo ‘modus operandi’ ha trascendido a la época actual. Por ejemplo, en deportes como el motor, en las 500 millas de Indianápolis y en algunas carreras de Fórmula 1, esta corona de laureles se sigue entregando al ganador.

Ahora, también tiene su apartado mítico, como en el poema de Apolo y Dafne, quien por orden de su padre se convirtió en un arbusto de laurel.

Es así, entonces, como este significado ha perdurado en el tiempo y ahora, en pleno 2026, se hizo tendencia en las redes sociales.

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Colombia, además, no es ajeno a este simbolismo, pues uno de los signos que componen el escudo del país es, de hecho, una corona de laureles, la cual la sostiene en su pico el cóndor de los Andes. Esta corona simboliza la victoria y la nobleza del pueblo.

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