Alerta en WhatsApp: Cuentas bloqueadas masivamente ¿Qué hacer si le pasó?

Desde tempranas horas de este lunes, 3 de agosto, las redes sociales se inundaron de reportes de usuarios que aseguran que WhatsApp cerró su sesión y les informó que sus cuentas habían sido suspendidas.

Aunque a algunos de los usuarios les informaban que la razón era spam, los afectados aseguran que no incumplieron ninguna norma y simplemente sus cuentas fueron baneadas sin razón de peso.

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¿Por qué WhatsApp ha suspendido cuentas?

Pese a que es normal que WhatsApp suspenda cuentas cuando detecta que se han violado normas comunitarias, en esta oportunidad, de acuerdo con expertos, se trataría de un problema con filtros automáticos de seguridad y spam de Meta, que estarían detectando falsos positivos.

Alerta en WhatsApp: Cuentas bloqueadas masivamente y qué hacer si le pasó. Ampliar Alerta en WhatsApp: Cuentas bloqueadas masivamente y qué hacer si le pasó. Cerrar

¿Qué ha dicho Meta?

Hasta el momento, Meta no se ha pronunciado sobre el aparente error que ha dejado a cientos de personas sin su cuenta de WhatsApp a nivel mundial.

¿Qué hacer si su cuenta aparece suspendida?

Si su cuenta fue suspendida, dé clic en el mensaje “Solicitar revisión” para que un equipo humano entre a hacer el estudio de su requerimiento. En la mayoría de los casos, los WhatsApp han sido restablecidos al poco tiempo.

Evite desinstalar la aplicación ya que esto podría causar la pérdida de su historial.

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