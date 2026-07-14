Capturan a dos hombres por un homicidio ocurrido durante el Bulevar Navideño en Pereira

Pereira

Después de cerca de siete meses de investigación, las autoridades empezaron a esclarecer uno de los homicidios que más impactó a Pereira durante las festividades de diciembre de 2025. En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Pereira, la SIJIN y el grupo de investigación Phoenix, fueron capturados dos hombres señalados de haber participado en el asesinato de Álvaro Hernando Londoño Jiménez, crimen ocurrido en plena avenida Circunvalar mientras la víctima compartía con su hija en el Bulevar Navideño.

Los capturados fueron identificados como Andrés Felipe Cuastumal López, conocido con el alias de ‘Purrín’, y Sebastián René Bernal Grisales, alias ‘Ñoño’. De acuerdo con las autoridades, hombres armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra Álvaro Hernando Londoño, quien murió en el sitio.

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“Esto está conectado con varios casos en Brasil, Panamá, Uruguay y Chile, donde vienen haciendo cobros de gota a gota internacional. Anunciamos que era una red de varios sicarios, hoy son los dos primeros y continuaremos con la captura de otros más” indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Recordemos que el homicidio ocurrió en la noche del 19 de diciembre de 2025, cuando la avenida Circunvalar estaba llena de familias que disfrutaban de las actividades decembrinas. Dentro de las hipótesis que manejan los investigadores, el crimen podría estar relacionado con actividades de préstamo bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, una línea investigativa que continúa siendo objeto de verificación dentro del proceso judicial.

Con las pruebas recopiladas durante varios meses, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura que permitieron poner a los dos señalados a disposición de la justicia. Ahora deberán responder por su presunta participación en este homicidio, mientras el proceso judicial avanza para determinar su responsabilidad.

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Las autoridades señalaron que este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento de uno de los casos de mayor impacto registrados en Pereira durante las celebraciones de fin de año y reiteraron que las investigaciones continúan para establecer si existen otras personas involucradas en el crimen.