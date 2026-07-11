Atentado sicarial en el sector de la Circunvalar en Pereira deja una persona muerta

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira adelanta las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre registrado en la madrugada de este sábado en un establecimiento nocturno de la avenida Circunvalar, lugar considerado como La Zona Rosa de Pereira y dónde cada fin de semana confluyen miles de ciudadanos.

El ataque ocurrió hacia las 12:30 de la madrugada, en momentos en que el lugar registraba una alta presencia de personas. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego.

Como parte de las labores judiciales, las autoridades avanzan en la recolección de evidencia, el análisis de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios que permitan identificar a los responsables de este hecho.

Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, una de las hipótesis que se analiza es la posible relación del crimen con actividades de distribución de ‘tusi’, así como eventuales vínculos con estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana.

“La Policía Metropolitana de Pereira adelanta las investigaciones para esclarecer un hecho de afectación a la vida registrado sobre las 00:30 horas de la madrugada del día sábado 11 de julio en el sector de la Circunvalar, donde un hombre fue ultimado con varios impactos de arma de fuego en vía pública. Como parte de las labores investigativas, unidades de la Policía Judicial, las SIJÍN, realizaron los actos urgentes y avanzan en el análisis de las cámaras de vigilancia del sector para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los posibles responsables. De acuerdo a las primeras indagaciones, la posible participación de un vehículo de color gris es materia de análisis. Asimismo, la información preliminar señala que los presuntos autores del hecho se movilizaban en una motocicleta, que, al parecer, estaría vinculado con otro caso ocurrido en abril del 2026″, afirmó el coronel Ochoa.

Las autoridades señalaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y reiteraron que continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el paradero de los responsables.