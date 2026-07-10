Capturaron a alias ‘DobleCero’ luego de homicidio en el barrio Rosal de Pereira

Pereira

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la comuna Cuba de Pereira, donde fue asesinado Bryan Aléxis Pulgarín Buitrago de 28 años de edad, conocido con el alias de ‘Bryan’. Tras el crimen, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de cuatro personas, entre ellas alias ‘DobleCero’, señalado por las autoridades como un presunto sicario que delinquía en este sector de la ciudad.

Según las autoridades, el hombre registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, por los que ya había sido procesado anteriormente.

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“En la rápida acción de la Policía Nacional se logra la captura de cuatro sujetos, entre ellos alias ‘Doblecero’, un reconocido sicario de la jurisdicción, el cual se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y tres cartuchos”, indicó el teniente coronel Fábian Rivera. Comandante Operativo del Servicio de Policía (e).

En el mismo operativo también fueron capturados otros tres hombres que, de acuerdo con las primeras investigaciones, estarían relacionados con los hechos ocurridos en el barrio Rosal. Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial y establecer su presunta responsabilidad en este caso.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio de alias ‘Bryan’ y determinar el grado de participación de los capturados.

La Policía Nacional aseguró que mantendrá los operativos en la comuna Cuba con el propósito de contrarrestar el accionar de las estructuras criminales y reducir los hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.