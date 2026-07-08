A la cárcel dos hombres señalados de cometer paseos millonarios contra mujeres en Pereira

Pereira

A los procesados, conocidos con los alias de ‘Fercho el barroso’ y ‘José’ se les imputó medida intramural por la decisión de un juez de la República, quienes permanecían bajo medida de prisión domiciliaria y portaban brazalete electrónico al momento de su captura, situación que no habría impedido que continuaran delinquiendo y realizando paseos millonarios exclusivamente contra mujeres en la capital risaraldense.

Tras su judicialización y el conocimiento del caso, nuevas mujeres se acercaron a las autoridades para denunciar hechos que, al parecer, estarían relacionados con esta investigación.

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Según informó la Policía, se conocieron nuevos testimonios que evidenciarían una mayor vulneración a la integridad de las mujeres. Las víctimas no solo habrán sido intimidadas y secuestras durante varias horas dentro del vehículo, sino que también serían presuntas víctimas de actos sexuales abusivos, hechos que ahora son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

“Hemos hablado con varias de las víctimas, donde cuentan que también hubo tocamientos, actos obscenos, hasta algunas actividades irregulares de ofrecimientos, presión con armas de fuego y cortopunzantes, y estas personas pagarán por secuestro simple y agravado”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las nuevas declaraciones, sumadas al trabajo investigativo adelantado por el GAULA de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, han permitido recopilar más elementos materiales probatorios y abrir nuevas líneas de investigación para conocer otros casos que podrían estar relacionados con esta estructura delincuencial.

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Las autoridades reiteraron el llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de esta modalidad para que denuncien de manera oportuna. Aseguraron que cada testimonio resulta fundamental para fortalecer el proceso judicial, identificar a otras posibles víctimas y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.