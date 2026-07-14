Anuncian 500 vacantes para construcción de la Línea 1 del Metro: perfiles y requisitos para aplicar

¡Oferta laboral! Vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: perfiles y requisitos para aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y su Agencia de Empleo, anunció una jornada de empleo gratuita este martes 14 de julio de 2026. Este evento dispondrá de más de 500 vacantes laborales destinadas a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿En qué va el Metro de Bogotá?

La Línea 1 del Metro de Bogotá ha logrado un avance general del 80,37%. Este progreso es un reflejo del esfuerzo coordinado a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, donde se siguen realizando trabajos de integración de la infraestructura civil con los sistemas ferroviarios, eléctricos, de comunicaciones, las estaciones y el espacio público, elementos esenciales para la operación del sistema.

“Ya están construidos 16 de los 24 kilómetros del viaducto de la Línea 1. Eso es 2/3 del viaducto. Además, ya completamos 8 kilómetros de vías férreas terminadas. El proyecto total tiene más del 80% de avance. El sueño es, por fin, realidad”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

La primera línea de este contará con 16 estaciones, donde 10 estarán integradas con el servicio de transporte TransMilenio. De acuerdo con el mandatario local, los ciudadanos podrán ver el sistema en operación en marzo de 2028.

Perfiles requeridos y experiencia

La jornada se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en el Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera 16 No. 9-68. Las empresas realizarán de manera directa los procesos de selección básicos con los candidatos.

La convocatoria está diseñada para diversos perfiles de la construcción, abarcando niveles operativos, técnicos y tecnológicos. Los requisitos de experiencia varían según el cargo a aspirar:

Ayudantes de construcción: Se requiere una experiencia mínima de seis meses.

Se requiere una experiencia mínima de seis meses. Cargos técnicos y especializados: Se solicita un mínimo de un año de experiencia.

En general, se busca que a estas vacantes accedan personas que tengan conocimiento o experiencia relacionada a temas de construcción. Entre las vacantes específicas requeridas se encuentran: técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC, técnicos de redes contra incendio, técnicos en control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra y ayudantes de construcción.

¿Cómo participar en la feria de empleo?

Desde la SDDE aseguraron que los asistentes a la feria tendrán acceso a servicios gratuitos de orientación ocupacional, talleres prácticos para mejorar la hoja de vida, preparación para entrevistas de trabajo y un acompañamiento constante durante todo el proceso de selección.

Para acceder a estas ofertas no tiene que tener a ningún intermediario ni hacer ningún tipo de pago; la presentación de hojas de vida se hace directamente en la Feria de Empleo en el lugar destinado.

“Esta jornada no solo permitirá a las personas postularse a más de 500 puestos de trabajo para la construcción de la Línea 1 del Metro, sino también avanzar en diferentes etapas de los procesos de selección y fortalecer su perfil con la ruta integral de empleabilidad de la Agencia de Empleo de Bogotá“, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

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