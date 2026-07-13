Pico y placa en Bogotá del 14 al 19 de julio 2026: así quedó la rotación, horarios y restricciones
Conozca aquí qué placas tienen restricción cada día, en qué horarios aplica y cuáles son las sanciones por incumplirla.
El Pico y Placa es una medida que busca reducir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los horarios de mayor tráfico, contribuyendo así a una circulación más fluida y organizada.
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La medida también tiene un componente ambiental, pues contribuye a la reducción de la contaminación del aire. Al disminuir la cantidad de vehículos que circulan en las horas pico, se reduce de manera considerable la emisión de gases y material particulado.
Esta estrategia no es exclusiva de la capital, ya que otras ciudades del país como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali han implementado esquemas similares, con resultados positivos en la gestión del tráfico urbano y la movilidad.
En el caso de la capital, el Pico y Placa aplica para vehículos particulares y opera de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., excepto días festivos y sábado, con la siguiente rotación:
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Para quienes requieran de un permiso especial para circular por la ciudad sin restricciones, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) dispone del Pico y Placa Solidario, que permite a los conductores de vehículos particulares circular los días y horarios de restricción.
El costo del permiso varía según el tipo de impacto ambiental y las características del vehículo. El trámite es 100% virtual a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad.
A continuación le explicamos cómo funcionará la restricción en la semana del 14 al 19 de julio del 2026: qué vehículos están exentos y cuáles son las sanciones por incumplimiento.
Semana del 14 al 19 de julio
- Martes 14 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 15 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 16 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 17 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 18 de julio: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 19 de julio: No aplica la medida de pico y placa.
Vehículos exentos de la medida del Pico y Placa en Bogotá
- Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.
- Carros que hacen parte del programa Pico y Placa Solidario.
- Vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios públicos.
- Personas con movilidad reducida (previa inscripción).
- Vehículos diplomáticos y oficiales.
- Para acceder a estas excepciones, es necesario cumplir con ciertos requisitos y registrar el vehículo en el portal de la Secretaría de Movilidad.
Sanción por incumplir el Pico y Placa
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en 2026 la multa por incumplir la medida del Pico y Placa es de $633.200, que corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) e incluye la inmovilización del vehículo (Tipo de infracción: C4).
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...