Próximas vacaciones en colegios públicos: Son 5 días hábiles y MinEducación confirmó la fecha

Confirman fecha de próximas vacaciones de colegios públicos 2025: Calendario de MinEducación / Hispanolistic

El Ministerio de Educación confirmó las fechas para la próxima semana de receso escolar nacional dirigida a los colegios públicos del país. Este periodo, que consta de 5 días hábiles, se llevará a cabo del lunes 5 al viernes 9 de octubre.

Sin embargo, al sumar los fines de semana, los estudiantes disfrutarán de nueve días continuos de descanso. El regreso a clases está programado para el martes 13 de octubre de 2026, debido a que el lunes 12 de octubre es festivo como motivo del Día de la Raza.

Esta semana de receso de octubre es independiente de las dos semanas de descanso de mitad de año que reciben los estudiantes. Es importante señalar que, aunque el Ministerio de Educación fija los lineamientos generales del calendario escolar, cada Secretaría de Educación territorial mantiene su autonomía.

La condición obligatoria es el cumplimiento de las 40 semanas de trabajo académico. establecidas por la ley.

Calendario de descanso restante para 2026

El esquema de vacaciones establecido para el año escolar oficial se distribuyó así:

Semana de receso: Del 5 al 12 de octubre de 2026.

Vacaciones de fin de año: Comienzan el 30 de noviembre de 2026 y se extienden hasta el 11 de enero de 2027.

Calendario escolar en Bogotá

En el caso de Bogotá, a través de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, se definieron las reglas del calendario académico.

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Las clases para los estudiantes finalizarán el 29 de noviembre de 2026. Dentro de este esquema, se sumarán la Semana Santa, el periodo de descanso de mitad de año (programado desde el 22 de junio hasta el 6 de julio) y, por supuesto, la semana de receso estudiantil de octubre (del 5 al 12 de octubre).

Distribución de las 40 semanas lectivas y recesos

Para este año, las 40 semanas lectivas del calendario academico se divieron de la siguiente manera:

Primer periodo: Del 26 de enero al 21 de junio de 2026.

Del 26 de enero al 21 de junio de 2026. Segundo periodo: Del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

Mientras que las 12 semanas de receso estudiantil se distribuyeron así:

Del 13 al 25 de enero de 2026 (2 semanas)

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (1 semana - Semana Santa)

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (2 semanas)

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (1 semana - Receso de octubre)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (6 semanas - Vacaciones de fin de año)

Vacaciones de docentes y directivos 2026

El personal docente y directivo docente del sector oficial contará con un esquema de 7 semanas de vacaciones, distribuidas así:

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026 (2 semanas)

Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (5 semanas)

La comunidad educativa del sector público ya podrá programar sus actividades de descanso, teniendo las fechas oficiales para la semana de receso de octubre de 2026.