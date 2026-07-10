Convocatoria con 100 vacantes de empleo en Bogotá: estos son los perfiles y así puede aplicar

Convocatoria con 100 vacantes de empleo en Bogotá | Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, dio a conocer una nueva oportunidad para acceder a 100 vacantes de empleo.

En esta ocasión, las ofertas de trabajo son por medio de ‘Talento Capital’ en el Centro internacional de la capital del país.

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Esta convocatoria se hará de forma presencial y tienen 100 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SECURITAS S.A.S.

¿Cuáles son los perfiles que busca la convocatoria?

En la convocatoria hay vacantes de empleo disponibles para diferentes perfiles operativos, técnicos y profesionales con o sin experiencia. Conozca los perfiles:

Agentes de control aeroportuario.

Vigilantes.

Guardas de seguridad.

Manejadores de caninos.

Operarios de medios tecnológicos.

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¿Cuándo es la feria de empleo?

La feria de empleo se va a realizar el viernes 10 de julio de 2026 en la el Centro Internacional en la localidad de Santa Fe.

Fecha: viernes 10 de julio de 2026.

Lugar: Local 177 del Centro Internacional, ubicado en la carrera 13 #27-00, en la localidad de Santa Fe.

Horario: 08:00 a. m. a 11:00 a. m.

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Requisitos

Toda persona interesada en esta convocatoria de empleo deberá confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Las ofertas de empleo son para personas con o sin experiencia.

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