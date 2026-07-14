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14 jul 2026 Actualizado 00:59

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Envían a la cárcel a Óscar Giovanny Marulanda por presunto feminicidio de una mujer en Soacha

Fue enviado a la cárcel Óscar Giovanny Marulanda, señalado de asesinar a una mujer en Soacha, luego de meses de presunto acoso y hostigamiento tras el rechazo a una relación sentimental.

Fue enviado a la cárcel Óscar Giovanny Marulanda, señalado de asesinar a una mujer en Soacha. Foto: captura

Fue enviado a la cárcel Óscar Giovanny Marulanda, señalado de asesinar a una mujer en Soacha. Foto: captura

Fue enviado a la cárcel Óscar Giovanny Marulanda, señalado de asesinar a una mujer en Soacha. Foto: captura
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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Óscar Giovanny Marulanda, señalado de asesinar a una mujer en Soacha, Cundinamarca, un caso que la Fiscalía investiga como un presunto feminicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el hombre conoció a la víctima en febrero de este año en un almacén de artículos para el hogar donde ella trabajaba. Tras manifestarle su interés y recibir una negativa, habría iniciado una serie de actos de acoso que se prolongó durante varios meses.

La Fiscalía indicó que, debido a esa situación, en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía para acompañar a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su vivienda y evitar nuevas intimidaciones. Además, el hombre habría llegado a la residencia de la madre para buscarla y amenazarla.

El hombre ingresó al establecimiento comercial donde la mujer trabajaba y presuntamente la atacó con un cuchillo, causándole heridas que le provocaron la muerte. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las lesiones. El presunto agresor fue capturado y deberá responder por el delito de feminicidio agravado, cargos que no aceptó.

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Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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