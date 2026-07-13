Tutelas, cambio de fiscal y nuevas tensiones rodean el juicio contra Nicolás Petro

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo capítulo de controversias luego del cambio de fiscal asignado al caso, la suspensión de una audiencia y el anuncio de una acción de tutela por parte de la defensa del exdiputado y de Laura Ojeda.

La fiscal Lucy Marcela Laborde, quien estaba al frente del proceso, salió de la Fiscalía General de la Nación tras la expedición de una resolución que terminó su nombramiento provisional y abrió paso al ingreso de funcionarios seleccionados mediante concurso de méritos. Se conoció que Laborde presentaría tutela para permanecer en la entidad al considerar que su condición de prepensionada le otorga una protección especial.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de la defensa de Nicolás Petro, que considera que la salida de Laborde ocurre en un momento clave del proceso contra Day Vasquez por violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos, cuando se adelantan actuaciones previas al juicio.

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Asimismo, el abogado Alejandro Carranza aseguró presentará una tutela al conocer durante audiencia preparatoria que se suspendió el pasado viernes que la Fiscalía no habría realizado la entrega completa de los elementos probatorios solicitados por la defensa.

“Y nos sorprendió que en plena audiencia la fiscal Lucy Marcela Laborde manifestó que era la delegada para finanzas criminales de la fiscalía la que había impedido la entrega de esas evidencias. Eso me sorprendió sobremanera porque la fiscal Laborde depende de la directora de lavado de activos, no de la delegada de finanzas criminales. No entendemos por qué la delegada de finanzas criminales está obstruyendo el caso en contra de Daysuris del Carmen”, indicó.

Carranza también cuestionó la permanencia de Laborde en los casos relacionados con Nicolás Petro y aseguró que la funcionaria debía apartarse del expediente para permitir el ingreso del fiscal que ganó el concurso de méritos.

Frente al proceso principal contra Nicolás Petro, el abogado aseguró que el cambio de fiscal no representa una preocupación para la defensa debido a que el juicio permanece suspendido mientras se resuelven recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Barranquilla.