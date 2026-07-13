“Pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar”: presidente Gustavo Petro

A menos de un mes de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de su gestión, aseguró que deja el poder con “el deber cumplido” y afirmó que el paso por la Presidencia tuvo un alto costo en su vida personal y familiar.

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“Me voy con el deber cumplido, con mis principios intactos. Pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos. Palabra que sí, cumplí con mi palabra. No me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas. El capital del narco debe ser entregado a la sociedad, como hicimos con sus tierras”, manifestó el mandatario.

Petro también aseguró que deja la Casa de Nariño satisfecho con los resultados de su administración y afirmó que se encuentra “tranquilo planeando el futuro”.

“Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Logramos una reducción sustancial de la pobreza; para abril de este año el dato da 25 % del total de la población. Disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en reducir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, sostuvo.

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En su declaración, el jefe de Estado también envió un mensaje al gobierno electo de Abelardo de la Espriella, al que le pidió preservar las reformas sociales aprobadas durante su administración.

“No toquen las reformas sociales en beneficio del pueblo aprobadas en el Congreso y hablamos”, expresó Petro, al defender las iniciativas impulsadas durante sus cuatro años de mandato.

Las declaraciones se conocen en medio de las fricciones en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el equipo designado por el presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.