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25 jun 2026 Actualizado 22:23

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Juez declara improcedente solicitud para revocar principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez

Esta decisión se tomó dentro del proceso contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

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El Juzgado 18 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla declaró improcedente la solicitud de la defensa de Nicolás Petro que buscaba revocar el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a Day Vásquez, dentro del proceso contra el hijo del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La decisión se sustentó en que los solicitantes no tenían la calidad jurídica necesaria para promover dicha petición y que el mecanismo legal para revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Day Vásquez aún no ha llegado a la etapa procesal correspondiente.

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Durante la audiencia, el despacho recordó que las víctimas tienen derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como facultades para intervenir en las actuaciones relacionadas con la aplicación de un principio de oportunidad.

Sin embargo, precisó que para ejercer esas facultades debe acreditarse la condición de víctima dentro de los hechos jurídicamente relevantes que son objeto del proceso.

El juez explicó que, en este caso, la solicitud presentada no cumplía con los requisitos procesales exigidos por la ley.

Además, enfatizó que Nicolás Petro no tiene la calidad de víctima ni de sujeto procesal con legitimidad para controvertir la decisión de la Fiscalía respecto al principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez.

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