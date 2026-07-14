XM alerta riesgo de racionamientos en el Caribe mientras crecen protestas por apagones

El Caribe colombiano enfrenta una nueva alerta en materia energética. El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, advirtió que algunas zonas de la región podrían enfrentar restricciones en el suministro de energía, no por falta de generación eléctrica, sino por las limitaciones de la infraestructura encargada de transportar la energía hasta los usuarios.

XM estima que cerca de 5,69 gigavatios hora (GWh) de demanda podrían no ser atendidos en Caribe debido a restricciones en el sistema de transporte eléctrico, una situación asociada a la saturación del Sistema de Transmisión Regional y a debilidades en la configuración actual de la red.

De acuerdo con los análisis del operador, la red de transmisión regional estaría llegando a sus límites de capacidad, especialmente en áreas donde el crecimiento de la demanda ha superado las proyecciones previstas y donde existen retrasos en la ejecución de nuevos proyectos de expansión.

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El exministro de Minas, Amylkar Acosta, señaló que el nuevo Gobierno debe destrabar proyectos de generación y transmisión.

“El nuevo gobierno, entre sus prioridades, muy seguramente va a estar la solución de esta problemática, de esta crisis en la que está el sector eléctrico destrabando la ejecución de los proyectos, tanto de generación como de transmisión, porque una de las razones fundamentales por las cuales hay una presión enorme sobre los precios de la energía está precisamente el déficit que tenemos de oferta de energía además de que no han entrado los parques eólicos en la Guajira”, señaló Acosta.

La advertencia incluye zonas como Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre, donde XM ya había señalado riesgos por sobrecargas en la infraestructura, bajos niveles de tensión y una red que opera cerca de sus límites de seguridad.

El panorama aumenta la presión sobre la ejecución de proyectos de transmisión considerados estratégicos para garantizar la confiabilidad del servicio en la región Caribe, una zona que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento de la demanda energética.

Volvieron las protestas y bloqueos

El panorama se refleja en las calles. En el Cesar, comunidades volvieron a bloquear vías como protesta por los prolongados cortes de energía que han afectado a varios municipios. Habitantes de sectores de La Paz, San Diego y Valledupar han expresado su inconformidad por los apagones, en medio de jornadas de altas temperaturas que han incrementado la sensación térmica.

Uno de los episodios recientes ocurrió en San Diego, donde este puente festivo un bloqueo vial fue instalado por ciudadanos inconformes con la prestación del servicio eléctrico. La protesta terminó tras la mediación de autoridades y compromisos relacionados con la continuidad y calidad del suministro, mientras avanza el proceso de cambio de operador de energía en el departamento.

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“Hemos tenido noches sin luz y nos han manifestado los directivos de Afinia que a finales de este mes se va a instalar un nuevo transformador con una capacidad importante para evitar que el fluido eléctrico se vaya y poder nosotros tener tranquilidad habida cuenta de que hay personas, adultos mayores, niños, el comercio nos ha dicho que los productos se les están dañando”, indicó Adalberto Ramírez, secretario de Gobierno de La Paz, Cesar.

XM insiste en que las medidas operativas implementadas hasta ahora han permitido reducir impactos, pero advierte que estas soluciones temporales pueden resultar insuficientes si no avanzan las obras necesarias para fortalecer la red eléctrica.