440 mil usuarios de Nueva EPS siguen a la deriva en el Atlántico por millonaria deuda

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

La crisis de la Nueva EPS mantiene en incertidumbre a cerca de 440.000 afiliados en el Atlántico, quienes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, citas con especialistas, autorizaciones y traslados de pacientes críticos, mientras las deudas con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos siguen afectando la prestación de los servicios.

El complejo panorama asistencial coincide con la revelación de los estados financieros de la entidad por primera vez desde su intervención con pérdidas por 6,1 billones de pesos y deudas por encima de 22 billones de pesos en informes correspondientes a 2023 y 2024.

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La crisis se ve reflejada en las más de 4.500 quejas con corte a mayo, relacionadas con el derecho a la salud que ha recibido la Personería de Barranquilla, siendo Nueva EPS la entidad con mayor número de reclamaciones. Además, el Ministerio Público ha tenido que interponer cerca de 800 acciones de tutela para proteger el acceso a los servicios de salud de los pacientes.

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Esperanza Arias, representante de usuarios de Nueva EPS en Atlántico, Cesar y La Guajira, señaló que la situación se está convirtiendo en una crisis de salud pública por la falta de atención.

“Cada día estamos más preocupados. Estamos viviendo una crisis histórica. Las pérdidas y las deudas con las IPS, hospitales y proveedores terminan afectando directamente al usuario, porque si no pagan, no podemos exigir un servicio de calidad”, aseguró.

La representante de usuarios también alertó sobre las dificultades para trasladar pacientes de alta complejidad, debido a que algunas clínicas se niegan a recibir usuarios de Nueva EPS por las deudas acumuladas.

“Las IPS no reciben pacientes porque los tratamientos son muy costosos, no hay materiales, no hay insumos y lamentablemente la gente se está deteriorando. Las clínicas están rebosadas y llegan pacientes descompensados a las unidades de cuidados intensivos”, señaló.

“Ya no nos quieren responder el teléfono”: secretario de Salud de Soledad

En el municipio de Soledad, el secretario de Salud, Edinson Barrera, aseguró que la administración municipal prácticamente perdió comunicación con la EPS intervenida y cuestionó la falta de respuestas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Barrera indicó que mientras con otras EPS existen canales de comunicación, aunque en algunos casos las respuestas sean tardías, con Nueva EPS la situación es mucho más compleja.

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“Con las diferentes EPS tenemos respuesta oportuna o respuesta tardía, pero hay una respuesta. Definitivamente con Nueva EPS estamos llorando sobre mojado”, afirmó.

El funcionario sostuvo que en medio del cambio de Gobierno Nacional ha percibido una disminución en la capacidad de respuesta de algunos actores que participaban en el proceso de intervención.

“Ya no nos quieren responder el teléfono, ya no nos responden por las remisiones. Honestamente estamos recurriendo a los amigos que tenemos en el sector salud para poder ayudar a los pacientes de Nueva EPS”, expresó.

El secretario advirtió que la crisis ha llegado al punto de afectar la atención de pacientes críticos y pidió soluciones urgentes para evitar mayores consecuencias.

Usuarios esperan soluciones del nuevo Gobierno

Desde la organización de usuarios, Esperanza Arias hizo un llamado al Gobierno entrante para que priorice la crisis de Nueva EPS y convoque a todos los actores del sistema de salud.

Recordó que durante la campaña presidencial, el presidente electo Abelardo de la Espriella planteó una inyección de recursos por 10 billones de pesos para atender las deudas con hospitales y proveedores, y pidió que esos compromisos se cumplan.

“Esperamos que el nuevo Gobierno piense en los usuarios, porque todos somos usuarios del sistema de salud. Que las decisiones se tomen incluyendo a quienes estamos viviendo el sufrimiento de los pacientes”, manifestó.