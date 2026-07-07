Fiscal del caso de Nicolás Petro sale de la Fiscalía

JUSTICIA

Caracol Radio conoció en primicia que la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt sale del caso de Nicolás Petro y de la Fiscalía General de la Nación.

La fiscal Laborde dejará el cargo tras la expedición de la Resolución No. 30000-03611 del lunes 6 de julio de 2026, mediante la cual el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López, dio por terminada su provisionalidad.

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El acto administrativo señala: “Dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados a continuación de forma automática, a partir de la fecha de posesión de los elegibles ordenados en el artículo primero del presente acto administrativo”.

La resolución, de siete páginas, precisa que esta decisión será comunicada por el Departamento de Administración de Personal o la Subdirección Regional de Apoyo a la Gestión, según corresponda. Además, advierte que contra ella no procede ningún recurso, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se encuentra en etapa de juicio. Su avance no depende exclusivamente de la Fiscalía, sino de las decisiones del juez, quien dirige el proceso y fija las fechas para la realización de las audiencias.

¿En qué va el caso?

El juez segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la petición de la Fiscalía para imponer cinco días de arresto a Nicolás Petro y a su abogado Alejandro Carranza.

Además, ordenó compulsar copias contra la fiscal Lucy Marcela Laborde por presuntas irregularidades durante una audiencia reservada, entre ellas la exhibición de imágenes del hijo Petro Burgos.

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Según explicó la defensa de Nicolás Petro, el juez concluyó que no existían fundamentos para imponer la medida correccional solicitada por la Fiscalía, la cual se basaba en la participación virtual del exdiputado en algunas diligencias judiciales y en su ausencia presencial en audiencias preparatorias de juicio.

El abogado Alejandro Carranza señaló que durante la audiencia el despacho judicial también cuestionó actuaciones de la fiscal Laborde, al considerar improcedente la presentación de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro dentro del proceso, razón por la cual se ordenó la compulsa de copias con fines disciplinarios.

La solicitud de arresto había sido presentada por la Fiscalía el pasado 27 de abril. El ente acusador argumentó que Petro había manifestado dificultades económicas para desplazarse a Barranquilla debido a restricciones derivadas de su inclusión en la denominada Lista Clinton, pese a que posteriormente se conocieron imágenes suyas en distintos destinos turísticos del Caribe colombiano.

Por ahora, el juicio contra Nicolás Petro permanece suspendido mientras instancias superiores resuelven los recursos de apelación relacionados con varias pruebas que fueron excluidas previamente por el juez encargado del proceso.