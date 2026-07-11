IDEAM: ¿Lloverá durante el festivo? Pronóstico del clima para el 11, 12 y 13 de julio en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un reporte sobre el estado del tiempo para este fin de semana festivo, comprendiendo desde el sábado 11 al lunes 13 de julio de 2026.

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EL IDEAM informa que las condiciones de El Niño persisten con una probabilidad superior al 97 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. Lo más alarmante es que existe un 81 % de probabilidad de que este evento alcance una categoría de intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027. Según los análisis, las anomalías de temperatura en el océano Pacífico podrían superar los 2,0 °C, ubicando este episodio entre los más potentes registrados desde 1950.

Pronóstico del clima para el sábado 11 de julio

Para el sábado, el reporte especializado indica la persistencia de chubascos en el centro y sur de la región Caribe, así como en las zonas Andina y Pacífica. Los fenómenos climáticos podrían presentarse en diferentes momentos del día de forma intermitente.

El instituto meteorológico agregó que la mayor acumulación de agua se registrará en el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba y el centro de Chocó. Gran parte de la Orinoquía y la Amazonía presentará niveles moderados durante las horas de la tarde y la noche.

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Pronóstico del clima para el domingo 12 de julio

El Ideam detalló que el domingo continuará la probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con énfasis en el norte del Pacífico y el Caribe. La intensidad de las lluvias será superior a la registrada durante el sábado, con acumulados localizados.

Los sectores con expectativas de precipitaciones fuertes corresponden a los departamentos de Sucre, Valle del Cauca y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El archipiélago de San Andrés mantendrá todo el día.

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Pronóstico del clima para el lunes festivo 13 de julio

Para el cierre del puente festivo, el reporte oficial prevé una disminución de la nubosidad en comparación con los días previos. Sin embargo, se mantendrán las condiciones favorables para chubascos en el norte andino y el centro de la región Caribe.

El Ideam concluyó que los departamentos con probabilidad de registrar las precipitaciones más intensas son Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Cesar. Las islas de San Andrés y Providencia podrían registrar eventos de lluvia significativos durante este último día del periodo festivo.

Ante la probabilidad de tormentas eléctricas este fin de semana, se recomienda buscar refugio seguro y evitar actividades en áreas abiertas. Para el largo plazo, el Ideam insta a las autoridades locales a activar planes de contingencia para el ahorro de agua y la prevención de incendios. Los ciudadanos pueden monitorear las alertas en tiempo real a través de la aplicación “IDEAM en tu Mano”. Es imperativo que Colombia se prepare para un escenario de estrés hídrico sin precedentes mientras transita por este paréntesis de lluvias.

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