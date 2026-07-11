Déficit de gas y posible fenómeno de El Niño llevan a empresas a reforzar su infraestructura.

Colombia se prepara para un escenario desafiante en materia energética. De acuerdo con estimaciones del sector, el déficit de gas natural podría llegar al 39 % de la demanda nacional en 2026, una situación que podría agravarse si se presenta el fenómeno de El Niño, debido al aumento en la necesidad de generación térmica por la menor disponibilidad de agua para producir energía.

Frente a este panorama, algunas empresas comenzaron a reforzar su infraestructura para garantizar el suministro de combustibles alternativos a la industria y reducir el riesgo de interrupciones en la producción.

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Una de ellas es Colgas, que anunció un plan de inversión cercano a los 236.000 millones de pesos para fortalecer su capacidad de importación, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP). Como parte de ese plan, la compañía ampliará en más del 50 % la capacidad de su terminal de importación en Cartagena.

La empresa señaló que el GLP puede convertirse en una alternativa para industrias que enfrenten restricciones en el suministro de gas natural, especialmente en sectores como alimentos, agroindustria y minería.

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El anuncio se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad energética del país, mientras distintos actores del sector advierten sobre la necesidad de contar con fuentes alternativas para mantener la continuidad de las actividades industriales en caso de que se materialicen los riesgos de abastecimiento.