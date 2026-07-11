Asocapitales pide reforzar medidas ante el fortalecimiento de El Niño que prevé el Ideam

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para fortalecer las acciones de prevención, preparación y coordinación institucional ante el acelerado fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuyos efectos podrían intensificarse en el país a partir de septiembre.

La advertencia se produce luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informara que “las condiciones de El Niño continúan en rápido fortalecimiento y, de mantenerse esta evolución, su intensidad más probable sería muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027”, con una probabilidad superior al 95 %.

Piden anticiparse a los impactos

Asocapitales advirtió que este escenario representa importantes desafíos para las ciudades capitales en materia de abastecimiento de agua potable, prevención de incendios forestales, continuidad de los servicios públicos, atención en salud, seguridad energética y protección de la población más vulnerable.

La Asociación afirmó que: “Las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población colombiana y son responsables de una parte fundamental de la actividad económica del país. Prepararnos oportunamente frente a un fenómeno climático de esta magnitud no solo significa reducir riesgos, sino garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proteger la infraestructura urbana y fortalecer la resiliencia de nuestros territorios”.

Recomendaciones para alcaldes y autoridades

Entre las principales recomendaciones, Asocapitales invitó a los alcaldes de las ciudades capitales a:

Revisar y actualizar los planes territoriales de gestión del riesgo.

Activar los protocolos de respuesta.

Fortalecer las campañas de ahorro y uso eficiente del agua.

Intensificar el monitoreo de fuentes hídricas, embalses, zonas forestales y ecosistemas estratégicos.

Preparar planes de contingencia ante posibles restricciones en el suministro de agua o energía.

Asimismo, instó a reforzar la coordinación con organismos de socorro, autoridades ambientales, entidades de salud y empresas prestadoras de servicios públicos para reducir los posibles impactos del fenómeno.

Las altas temperaturas ya se sienten

Como ejemplo de los efectos asociados al fortalecimiento del fenómeno, Asocapitales recordó que esta semana Cali registró la temperatura más alta del año, con 36,4 °C, mientras que la sensación térmica alcanzó los 43 °C por la combinación de calor y humedad, situación que incrementa los riesgos para la salud de la población.