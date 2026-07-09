¿Por qué es festivo el 13 de julio del 2026? Origen y significado del nuevo ‘puente’ que se celebra

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

Colombia contará con un nuevo festivo en su calendario nacional a partir de este 2026: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

A través de la Ley 2578 del 1 de junio de 2026 se oficializó el 9 de julio como fiesta nacional en homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Sin embargo, debido a las normativas de traslado de fechas festivas de la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como la Ley Emiliani, la primera aplicación de esta festividad tendrá lugar este lunes 13 de julio de 2026.

Origen del festivo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá

El proyecto de ley que permitió esta fiesta nacional fue presentado ante el Congreso de la República por el representante de la Alianza Verde, Wilmer Castellanos. La propuesta nació con el propósito de rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá y añadir una nueva fecha de descanso al calendario oficial.

De acuerdo con las declaraciones del representante, esta iniciativa se fundamentó en dos acontecimientos:

1. Los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

2. Los 40 años de la histórica visita del Papa San Juan Pablo II tanto a Chiquinquirá como al territorio colombiano.

Conviene mencionar que, la nueva ley también contempla el desarrollo de obras representativas y una campaña de difusión centrada en resaltar la importancia histórica y cultural del municipio de Chiquinquirá.

Significado cultural y religioso del nuevo festivo

La promulgación de esta ley fue el resultado de debates constitucionales en el Congreso y contó con la participación del Gobierno Nacional, que visibilizó este esfuerzo por conmemorar la devoción a la Señora del Rosario de Chiquinquirá, quien fue consagrada oficialmente como Patrona de Colombia el 9 de julio de 1919.

La fecha invita a recordar el llamado de reconciliación realizado por el Papa Juan Pablo II en 1986 durante su visita al Santuario de Chiquinquirá en Boyacá.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que este nuevo festivo ofrece un espacio para valorar las tradiciones culturales y, asimismo, reflexionar sobre la fe, la paz, la libertad religiosa y la reducción de los discursos de odio.

Próximos festivos en Colombia 2026

Como se mencionó anteriormente, el festivo arrancará desde este mismo año, ya que en la vigencia de la ley quedó que “rige a partir de la fecha de su promulgación”.

Este es el calendario oficial de los próximos festivos en el país: