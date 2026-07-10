¿Es obligatorio trabajar el nuevo festivo en Colombia? Abogado laborista explica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El abogado laboralista Camilo Cuervo pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y aseguró que el nuevo festivo del lunes 13 de julio sí está vigente, pese a las demandas que fueron presentadas contra la norma que lo creó. Explicó que ninguna acción judicial ha suspendido sus efectos y que los empleadores deben cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.

Cuervo explicó que existe confusión porque varias personas demandaron la norma que incorporó un nuevo festivo al calendario colombiano. Sin embargo, precisó que esos procesos apenas se encuentran en etapa de admisión y que, por ahora, la ley conserva plena validez.

Le puede interesar: ¿Qué pasa si la empresa no acata el nuevo festivo del 13 de julio? Trabajadores pueden hacer esto

El abogado recordó que una demanda contra una ley no suspende automáticamente sus efectos y que únicamente la Corte Constitucional podría adoptar una medida excepcional para hacerlo, situación que considera improbable antes del próximo lunes.

Empresas deben reconocer los recargos si los empleados trabajan

El experto señaló que, si un trabajador debe prestar sus servicios durante el festivo, tiene derecho a recibir los recargos y demás beneficios previstos en la legislación laboral para quienes laboran en domingos y festivos.

Añadió que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que un trabajador puede reclamar posteriormente el pago de esos valores si no fueron reconocidos por su empleador.

¿Pueden obligar a un trabajador a laborar el festivo?

Cuervo explicó que trabajar en domingos y festivos no es una obligación absoluta para todos los empleados.

Indicó que únicamente en actividades cuya operación no puede detenerse, como hospitales, servicios esenciales o algunos establecimientos que funcionan de manera permanente, el empleador puede requerir la prestación del servicio, siempre respetando el pago de los recargos correspondientes.

Empresas podrían enfrentar sanciones

El abogado advirtió que una empresa que desconozca el carácter festivo del lunes podría afrontar diferentes consecuencias.

Por un lado, el Ministerio del Trabajo podría iniciar investigaciones administrativas si recibe una denuncia por incumplimiento de la normativa laboral. Por otro, el empleador tendría la obligación de pagar los valores adeudados a los trabajadores, lo que también podría generar procesos judiciales.

Según Cuervo, el mayor riesgo para las empresas es dejar de reconocer salarios y recargos que posteriormente deban ser liquidados con las consecuencias económicas correspondientes.

Despedir a un trabajador por no asistir sería injustificado

Durante la entrevista también se planteó el caso hipotético de un empleador que exigiera asistir a trabajar argumentando que la norma está demandada.

Frente a ese escenario, el abogado aseguró que la sola existencia de una demanda no elimina el carácter festivo del día y que despedir a un trabajador por no asistir, cuando no existe una causa legal que lo obligue a laborar, podría constituir un despido sin justa causa.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: