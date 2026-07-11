Famosas aguas termales escondidas entre montañas de Nariño: ¿Cómo llegar y cuánto vale la entrada?

Aguas Termales de Tajumbina, cerca al municipio de la Cruz. sus aguas termales y lodo son usadas como el tratamiento médico. (Crédito: Jeyson Diaz)

A unas horas de la capital del departamento de Nariño, Pasto, se encuentra uno de los atractivos turísticos más enigmáticos, cercano al complejo volcánico Doña Juana: Las aguas termales de Tajumbina. Este lugar se posiciona como un destino ideal para compartir una experiencia de relajación con baños terapéuticos y de recreación con familia o amigos, bajo un entorno rodeado de maravillas naturales.

¿Cómo son las termales de Tajumbina?

En la vereda de Tajumbina del municipio de La Cruz se ubican este paisaje que contiene aguas termales, por su cercanía al volcan Doña Juana. (Crédito: Jeyson Diaz) Ampliar En la vereda de Tajumbina del municipio de La Cruz se ubican este paisaje que contiene aguas termales, por su cercanía al volcan Doña Juana. (Crédito: Jeyson Diaz) Cerrar

Las aguas termales se encuentran escondidas entre montañas imponentes de las que desprende una pequeña cascada apodada ‘Los chorros del duende’. De esta se usa su fuente para abastecer varias piscinas naturales en las que el visitante puede relajarse en un ambiente rústico y puro.

Cada una de estas piscinas cuenta con diferentes temperaturas, que pueden alcanzar los 62°C, lo que permite a los visitantes disfrutar de un baño terapéutico adaptado a sus preferencias. Además, se puede aprovechar el lodo medicinal del lugar, conocido por sus beneficios para la salud.

¿Cómo llegar a los termales de Tajumbina?

El corregimiento de Tajumbina, a unos 45 minutos del municipio de La Cruz, se encuentra a unas 3-4 horas en vehículo de Pasto.

Para llegar desde el sur del país puede tomar la vía Pasto-Buesaco , llegando primero a la zona de La Estancia (donde puede parar a comer) para después arribar a Tajumbina.

, llegando primero a la zona de La Estancia (donde puede parar a comer) para después arribar a Tajumbina. Si viene del norte del país, puede tomar la vía Popayán-Mojarras, pudiendo ir de paso por los municipios de Mercaderes, San Pablo hasta llegar a La Estancia también.

Es importante aclarar que la vía de La Estancia a Tajumbina no está completamente pavimentada, por lo que se recomienda llevar botas y equipo de limpieza si va en vehículo particular.

También cabe aclarar que, debido al atractivo turístico de este sitio, hay buses intermunicipales y rutas privadas que ofrecen las facilidades de transporte hacia el corregimiento.

El lugar es de acceso público y se llega fácilmente por los senderos cortos que conducen hasta las pozas. La entrada cuesta aproximadamente $10.000 COP , aunque es habitual realizar aportes simbólicos o consumir productos locales para apoyar a la comunidad local que trabaja para el mantenimiento de este atractivo turístico.

Beneficios de las aguas termales y propiedades curativas

Las aguas termales son fuentes naturales de agua que se calientan geotérmicamente debido a la actividad volcánica o al calor generado en el interior de la Tierra. De acuerdo con un artículo de la página Ciencias Médicas, estas aguas emergen a la superficie a través de grietas o fisuras, y su temperatura suele ser más alta que la del entorno, asimismo han sido apreciadas por sus propiedades curativas y relajantes desde tiempos antiguos.

Este espacio contiene una variedad de minerales disueltos que pueden absorberse a través de la piel cuando las personas se sumergen en ellas, lo cual puede tener beneficios para la salud. Se cree que las aguas termales pueden aliviar dolores musculares y articulares, mejorar la circulación sanguínea, reducir el estrés y promover la relajación.

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